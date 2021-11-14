Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor - Haberler Magazin
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Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor

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Ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi. Sütyenle ayna karşısına geçip fotoğraf çeken Derici'ye hem beğeni hem de yorum yağdı.

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Derici, sosyal medyayı da en aktif kullanan kullanıcıların başında geliyor.

AYNA KARŞISINDA CESUR POZ

Yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni gelen Derici, son olarak da ayna karşısında verdiği pozla adından söz ettirdi. Güzel fiziği dikkat çeken Derici, sütyenli fotoğraf çekip paylaşımını da "Masallara inanma ama bizim fantezilerimiz var" şeklinde not düştü. Derici'nin cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı. Başarılı şarkıcının paylaşımına "Bizim kız elden gidiyor" tarzında yorumlar yapıldı.

Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı

"ŞİİR GİBİ KADIN OLDUM"

Geçtiğimiz günlerde çirkin olduğu şeklinde ithamlara karşılık kendisini savunan bir takipçisine şu şekilde cevap vermişti; "Aşkım o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi kadın oldum."

Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı

Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı

Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı

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