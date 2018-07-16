Aylin Kontente'den İkinci Bebek Müjdesi

Bundan yaklaşık altı yıl önce hayatlarını birleştiren ikili ilk çocuklarını 2013 yılında kucaklarına almışlardı. Aylin Kontante, ikinci bebeklerini beklediklerinin müjdesini ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

İKİNCİ BEBEK İÇİN GÜN SAYIYORLAR

''Güldür Güldür'' adlı show programında gösterdikleri başarılı performansla büyük bir kesim tarafından tanınan oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Katıldıkları bir davette beraber çekilmiş fotoğraflarının altına Aylin Kontente, "Evet efendim kısmetse bir oğlumuz daha olacak." notunu düştü.

AYLİN KONTENTE KİMDİR?

30 Haziran 1982 yılında İzmir'de dünyaya gelen Aylin Kontente, Dokuz Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi Oyunculuk Bölümü 2003 mezunudur. Mezun olduğu yıl itibariyle çeşitli çalışmalarda yer aldı ve Ferhan Şensoy oyunculuk atölyesinde eğitim gördü.

OYUNCULUK HAYATI ''KAMPÜSİSTAN'' İLE BAŞLADI

Mahinur Ergun'un eserinden uyarlanan ve Abdullah Oğuz'un yapımcılığını yaptığı ''Kampüsistan'' adlı diziyle oyunculuk hayatına adım atmış oldu. Kontente, 2012 yılında ''Seksenler'' ve ''İnsanlar Alemi'' dizilerinde kendine yer buldu. Televizyon show programı olan ''Güldür Güldür'' de oynadı. Alper Kul ile Ali Kobanbay'ın senaryosunu yazdığı ''Olur Olur'' sinema filminde boy gösterdi.

''AREL'' ADINDA BİR OĞULLARI VAR

Aylin Kontente, 18 aralık 2012 yılında birçok yapımda beraber yer aldığı, kendi gibi oyuncu Alper Kul ile evlendi. Arel adında bir oğulları olan çift şu sıralar ikinci çocuklarını bekliyorlar.