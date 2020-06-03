Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş
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Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak aylarca gizlenen bir rapor ortaya çıktı. Aylar sonra basına sızan rapora göre, Çinli yetkililer virüsle ilgili ilk bulgulara ulaşmasına rağmen verileri Dünya Sağlık Örgütü'yle paylaşmadı. DSÖ'nün Çin'deki yetkilisi "Daha önce harekete geçseydik daha çok hayat kurtarabilirdik" dedi.

03.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:14

Koronavirüs salgınıyla ilgili gerekli önlemleri almamakla eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'le ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. DSÖ'nün basına sızan raporlarına göre, örgütün Çin'den bilgileri çok geç aldığı, bunun da binlerce hayatın kurtarılmasının önüne geçtiği belirtiliyor.

Koronavirüs dünya genelinde 6 milyonu aşkın insana bulaşırken, ölü sayısında da 400 bin sınırına adım adım yaklaşılıyor. Salgının ortaya çıktığı Çin'le ilgili iddiaların ise ardı arkası kesilmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin'le ilgili sızan raporlarını haberleştiren Associated Press, DSÖ ile Pekin yönetimi arasında yaşananların perde arkasını gözler önüne serdi. DSÖ, salgının duyulmaya başladığı Ocak ayında Çin ile koordineli hareket ettiklerini söylese de resmi açıklamaların ardında tam tersinin yaşandığı ortaya çıktı.

ÇİNLİ YETKİLİLER İLK BULGULARI DSÖ'YLE PAYLAŞMADI

Virüsle ilgili üç ayrı laboratuvarda inceleme yürüten Çinli yetkililerin, ilk bulgulara ulaşmasına rağmen bunu DSÖ'yle paylaşmadığı ve süreci yaklaşık 2 hafta geciktirdiği öne sürüldü.

Raporlarda DSÖ'den Dr. Maria van Kerkhove'nin buna istinaden, "Çok az bilgiyle ilerliyoruz. Bu uygun bir plan yapmamız için yeterli değil" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş

Dr. Maria van Kerkhove

BİNLERCE HAYAT KURTULABİLİRDİ

DSÖ'nün Çin'deki yetkililerinden Dr. Gauden Galea'nın da Pekin yönetiminden sağlıklı veri akışı sağlayamadıklarından yakındığı raporlarda yer aldı. Galea'nın "Devlet televizyonunda yayınlanmadan 15 dakika önce bizimle verileri paylaşıyorlar" dediği iddia edildi.

DSÖ'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, gelişmeleri yorumlayan Washington Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Mokdad, "Açıkça görülüyor ki, daha hızlı harekete geçilebilseydi daha çok hayat kurtarabilirdik. Belki binlerce hayat" ifadelerini kullandı.

STOK YAPMAK İÇİN TEHDİT İDDİASI

Çin ve DSÖ arasında yaşananlarla ilgili daha önce de birçok iddia ortaya atıldı. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) göre, Pekin yönetimi virüs ortaya çıktıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne tehditte bulundu.

DSÖ'nün küresel çapta acil durum ilan etmesinin önüne geçmek isteyen Çin, aksi takdirde virüsle ilgili işbirliği yapmayı bırakacaklarını bildirdi. Dergiye göre ocak ayında gerçekleşen bu pazarlık sonrası Çin, ABD ve diğer pek çok ülkeden koruyucu kıyafet ve tıbbi ekipman stoğu yaptı.

Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş
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