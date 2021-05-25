Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları kimler, nerde çekilmiştir?

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmi olan Ayla nerede çekilmiştir? 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi. Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları kimlerdir? Ayla filmi nerde çekilmiştir? Ayla müzikleri nelerdir?

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmi olan Ayla nerede çekilmiştir? 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi. Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları kimlerdir? Ayla filmi nerde çekilmiştir? Ayla müzikleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

AYLA KONUSU NEDİR?

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay "ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk" diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin devreye girmesi ile Ayla Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.

AYLA FİLMİ KÜNYESİ

Ayla, yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmi. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin, müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelenmiştir. 27 Ekim 2017 tarihinde Türkiye'de vizyona giren filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimler yer almaktadır. Kore Savaşı sırasında Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Dilbirliği ile Koreli Eunja Kim'in gerçek yaşananlardan esinlenerek sinemaya uyarlanan filmidir.

Ayla, 4 Mart 2018 tarihinde düzenlenen 90. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı oldu ancak yapılan eleme sonrası aday olamadı.

OYUNCULAR

Ayla filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım paylaşmaktadır.

İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor - Süleyman astsubay (2010)

Kim Seol - Ayla (1950)

Lee Kyung-Jin - Ayla (2010)

Ali Atay - Ali astsubay

Taner Birsel - Binbaşı Fuat

Mehmet Esen - Albay Celal

Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut

Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun

Eric Roberts - Binbaşı General Coulter

Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali

Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği

Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage

Meral Çetinkaya - Nimet (2010)

Büşra Develi - Nimet (1950)

Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge

Ali Barkın - Pepe Muharrem

Burç Kümbetlioğlu - Celal

Duygu Yetiş - İclal

İlber Gürtunca - İlhan

Caner Kurtaran - Sadık

Damla Sönmez - Nuran

Kang Yeon Jeong - Ji-Min

Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği

Koray Ergün - Halit

Mine Teber - Nevsal

Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği

Claudia Kooij - Marilyn Monroe

Johnny Young - Teğmen Lee

Chaby Han - Sung Joon

YAPIM

Ayla, 2010 yılında Munhwa Broadcasting Corporation'da yayınlanan, Hwang Byunghun'un yönettiği Koreli Kızım Ayla (Ayla, My Korean Daughter) belgeselinde gösterilen Kim Eun-ja ve Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikâyesine dayanıyor. 2016'da Güney Kore'de gerçekleştirilen oyunculuk seçimlerinde, daha önce popüler Güney Kore televizyon dizisi Reply 1988'de Jin-ju rolünü oynayan çocuk oyuncu Kim Seol, genç Ayla rolü için seçildi. Ko Eun-min genç Ayla'nın annesi rolüyle kadroya katıldı. Filmin yapımcılığını Mustafa Uslu ismi üstlenirken[10] Türk Hava Yolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ziraat Bankası da sponsorluğunu üstlenmiştir. Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan filmin çekimlerin çoğu Türkiye'de gerçekleştirildi. Temel çekimler Türkiye'de Kasım 2016'da başlayıp Güney Kore'de Haziran 2017'de tamamlandı. Seul'daki çekimler 13-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti.

YAYIN

Ayla filminin ilk gösterimi 11 Eylül 2017'de Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 27 Ekim 2017 tarihinde Film, dünya genelinde 7 Aralık 2017'de vizyona girmiştir. 21 Haziran 2018'de ise Güney Kore'de gösterime girmiştir.

Film, Türkiye'de Ocak 2019 itibarıyla toplamda ₺66.1 milyon gişe hasılatı elde etti.

MÜZİKLER

Filmin müziklerini Fahir Atakoğlu bestelemiştir. Yirmi dokuz parçanın yer aldığı Ayla (Original Motion Picture Soundtrack) albümü ise 22 Ekim 2017'de iTunes ve Spotify üzerinden dijital olarak yayınlandı. Fahir Atakoğlu'nun film içi kullanılan müzikleri dışında filmde, Ankara Marşı, Sedat Öztoprak'ın bestelediği, Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği "Ne Çok Çektim Hasretini", bestesi Necip Celal Antel'e, sözleri ise Bedri Noyan'a ait olan "Sevdim Bir Genç Kadını" ve Marilyn Monroe'nun konserde seslendirdiği "Bye Bye Baby" parçasına da yer verildi. Ayrıca, Sertap Erener'in de içinde bulunduğu Oceans of Noise grubu da film için iki parçadan oluşan bir albüm hazırladılar.

Bunların dışında filmin, Akademi Ödülleri için Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruluna gönderilen versiyonunda geçici olarak Pearl Harbor filminde kullanılan müziklerden biri kullanılmıştı. Akademi kurulunun telif hakkı uyarısı üzerine yapım şirketi 150 bin ₺ ödeyerek müziğin telif hakkı sorununu çözdü. Daha sonra güncellenen versiyonunda ise bu müzik filmden çıkarıldı.