Aykut Enişte oyuncuları kimler, konusu ne? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta? Filmin konusu nedir?
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Aykut Enişte oyuncuları kimler, konusu ne? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta? Filmin konusu nedir?

Aykut Enişte oyuncuları kimler, konusu ne? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta? Filmin konusu nedir?
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Aykut Enişte filmi bugün ekranlara geliyor. Filmin konusu nedir merak edildi. Peki, Aykut Enişte oyuncu kadrosunda kimler var? Aykut Enişte kimler oynuyor? Aykut Enişte ne zaman başlayacak? Aykut Enişte saat kaçta? Aykut Enişte filminin konusu nedir?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aykut Enişte filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aykut Enişte konusu, özeti ve Aykut Enişte oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aykut Enişte filminin detayları haberimizde. Peki, Aykut Enişte oyuncuları kimler, konusu ne? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta? Filmin konusu nedir?

AYKUT ENİŞTE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aykut Enişte yerli film bugün 4 Ağustos Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacak.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cem Gelinoğlu - Aykut

Melis Babadağ - Gülşah

Ege Kökenli - Nurhan

Müfit Kayacan - Sadi

Lale Başar - Şule

Ali Erkazan - İhsan

Özlem Çakar - Saniye

Ferdi Sancar - Erdal

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat

Ecrin Moğultay - Sude

Güven Hokna - Muhteşem

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

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Aykut Enişte oyuncuları kimler, konusu ne? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta? Filmin konusu nedir? - Haberler
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