Ayının saldırdığı yaşlı adamı köpek kurtardı
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Ayının saldırdığı yaşlı adamı köpek kurtardı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, odun toplamak için ormana giden şahıs, ayı saldırısı sonucu yaralandı. Yaralanan şahsa ormanda kesim işi yapan başka işçilerin köpeği yardıma gelerek ayıdan korudu. Yaralı şahsın başında bekleyip ayıya havlayarak oradan gitmesini sağladı.

21.09.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:00

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, odun toplamak için ormana giden Abdullah Özden (70), ayı saldırısı sonucu yaralandı. Ayı saldırırken, ormanlık alanda kesim yapan kişilere ait köpeğin yanına geldiğini söyleyen Özden, "Köpek, ayıya havladı ve benim yanıma geldi, yanımdan ayrılmadı ve ayıya fırsat vermedi; havlayınca ayı kaçtı" dedi.

ÇOK YERİNDEN YARALANDI

Sarıkamış'a bağlı Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özden, 18 Eylül'de, yakacak odun ve kozalak toplamak için at arabasıyla Acısu bölgesindeki ormanlık alana gitti. Burada ayının saldırısına uğrayan Özden'in bağırması üzerine bölgede odun toplayanlar, yardıma koştu. Kalçasından, yüzünden ve kolundan yaralanan Özden, önce Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Özden'in sağ kolunda kırık olduğu tespit edildi. Burnunda, alnında ve kalçasında derin yaralar oluşan Özden, tedavisinin ardından taburcu edildi.

''KÖPEK YANIMDAN AYRILMADI VE AYIYA FIRSAT VERMEDİ''

Evinde dinlenen Abdullah Özden, yaşadıklarını anlatırken, "Ormanda at arabasına yakacak doldururken ses duydum. Ağacın dibinden ayı çıktı ve bana saldırmaya başladı. Ben takla attım, yuvarlandım. Elimde boş torba vardı. Ayı onun içine baktı, bir şey yoktu. Yanıma geldi, beni burnuyla itti, kalçamı ısırdı ve gitti. Sonra tekrar yanıma geldi, saldırdı. Uzakta kesimcilerin yanında köpek vardı. Köpeğin sesi gelince ayı ona doğru döndü. Köpek, ayıya havladı ve benim yanıma geldi. Köpek yanımdan ayrılmadı ve ayıya fırsat vermedi. Havlayınca ayı, kaçtı. Kesimciler yanıma geldi. 'Dede sana ne oldu?' dediler. 'Ayı beni parçaladı' dedim. Atı yememesi için onu kurtardık" dedi.

''SON ZAMANLARDA AYILAR MAHLLEYE KADAR İNMEYE BAŞLADI''

Şehitler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Kılıç da son zamanlarda ayıların mahalleye kadar inmeye başladığını, bölge halkına zarar verdiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Ayının saldırdığı yaşlı adamı köpek kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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