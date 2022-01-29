Ay'ın evreleri fizik ve coğrafya derslerinde soru olarak karşımıza çıkabilen bir konudur. Ayın evrelerinin isimleri nedir merak ediliyor. Peki, Ayın evrelerinin isimleri nelerdir? Yeni ay, Hilal, İlk dördün, Şişkin ay, Dolunay, Son dördün ne demektir? Ay'ın toplam kaç evresi vardır? Ayın ilk evresi hangisi? Sırasıyla ayın evreleri nelerdir? Ayın son evresi hangisidir? Hilal ayın kaçıncı evresidir? Dolunay ayın kaçıncı evresidir? Ayın evreleri konu anlatımı sizlerle...

AYIN EVRELERİ NELERDİR?

Ayın evreleri veya fazları, (genel olarak Dünya'daki) bir gözlemcinin gördüğü Ay'ın aydınlık yüzünün, Ay'ın toplam görünür yüzeyine oranını belirtir. Ay tıpkı Dünya gibi, kendinden ışık vermez. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Bu yüzden, Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumuna göre belli bir kısmı aydınlık diğer yüzeyi ise karanlık gözükür.

Hilal, yarımay, dolunay gibi şekillerde görünür ki bunlara Ay'ın evreleri (safhaları) denir.

Ay'ı tüm yüzeyinin aydınlık göründüğü dolunay evresi, Ay'ın Dünya'ya dönük yüzü Güneş'in karşısına geldiği zaman görülür. Ay tam olarak Güneş ile Dünya arasındayken aydınlık yüzü Dünya'dan hiç görünmez. Bu evresi yeni ay olarak adlandırılır. Yaklaşık iki hafta sonra dolunay görülür. İlk yeni aydan 29,5 gün sonra Ay tekrar Güneş'in karşısına geçer ve tekrar yeni ay görünür.

Ayın evrelerinin isimleri:

- Yeni ay

- Hilal

- İlk dördün

- Şişkin ay

- Dolunay

- Son dördün

Ayın evreleri

Buna göre ayın toplam 6 evresi vardır. Fakat bazı kaynaklara göre Ayın 4 evresi bulunmaktadır. Bu durum ise ayın kağıt üzerinde gösterilişinden kaynaklanıyor. Yani ayı 2 boyutlu olarak düşünürsek toplam 4 evresi vardır. Ama 3 boyutlu düşündüğümüzde işin içine hilal ve şişkin ay da dahil olmaktadır.

Ayın 4 evresi:

- Yeni ay

- İlk dördün

- Dolunay

- Son dördün

(Bu evrelerin arasında Hilal ve Şişkin ay da yer almaktadır.)

Ay yüzeyinin aydınlanma şekli ve derecesine göre dört ayrı evrede değerlendirilir. Ayın hiçbir tarafı görülmediği evreye 'yeni ay', aydınlık olan yarı dairesinin batıda görülmesi durumunda 'ilk dördün', her tarafı görüldüğünde 'dolunay', aydınlık olan yarı dairesinin doğuda görülmesi durumunda ise 'son dördün' evresinde olduğu anlaşılır. Ayın evrelerindeki değişikliklerin nedeni dünya, ay ve güneşin konumlarındaki değişikliklerdir. Ay izlediği yörüngeyi dolaşırken kendi ekseni etrafında da bir kere döner. Bu nedenle ayın daima aynı yüzü dünyaya bakar.

AYIN EVRELERİ HANGİLERİDİR?

Ay'ın evreleri sırasıyla isimleri ve tanımları şu şekildedir:

Yeni ay:

Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Ay, Dünya'dan açıkça görülemez. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.

Hilal:

Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer - Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir.

İlk dördün:

Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşüdür.

Şişkin ay:

İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.

Dolunay:

Ay'ın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evredir.

Son dördün:

Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evredir.

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