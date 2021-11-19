Ayı saldırısına uğrayan çiftçi: 2-3 dakika güreştik

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta, evinin bahçesinde ayı saldırısına uğrayıp, yaralanan ve hastanede tedaviye alınan çiftçi Şener Yıldız (45), "Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan" dedi.

Olay, dün akşam Reşadiye ilçesi Bostankolu köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şener Yıldız'ın karşısına, ahırda temizlik yaptıktan sonra el arabasıyla bahçeye gübre taşırken ayı çıktı. Yıldız, saldırısına uğradığı ayıyla bir süre boğuştu. Bunun üzerine ayı, bahçeden kaçtı. Bacağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Yıldız'ı, köylüler Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yıldız, buradaki ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ölümle burun buruna geldiğini söyleyen Yıldız, "O anda mücadele etmem gerekiyordu. Kaçma şansım yoktu. Kaçma şansım olsaydı kaçardım. Domuz olsa fazla saldırmıyor ama ayı yükseğe de çıksan peşinden çıkıyor yani. Kaçmaya çalışsam daha büyük darbeler alabilirdik. O anda sadece kurtulmak istiyorsun. Bundan sonra bahçeye falan çıkmayız yani ayı nereye giderse gitsin. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan" diye konuştu.