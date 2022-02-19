Aygün Aydın, süper mini geceliğiyle peş peşe pozlar verdi

Birçok dizide küçük rollerde oynayan Aygün Aydın, geçtiğimiz sene iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılıktan sonra Sabancı hakkında paylaşımlarından dolayı hapis yatan Aydın, paylaştığı pozlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

PEŞ PEŞE GECELİKLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Sivri dilli paylaşımlarıyla tanınan Aygün Aydın, ip askılı saten geceliğiyle art arda pozlar verdi. Aydın, sere serpe uzanarak çektirdiği fotoğraflarına herhangi bir açıklama yazmadan Instagram hesabından yayınladı.

"AVUKATLARIN PARASINI ÖDEMEK İÇİN ESKORTLUK YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Türk milletini alenen aşağılama suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak isyan etmişti. Zor durumda olduğunu söyleyen Aygün Aydın, "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" demişti.