BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
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BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yıldız (38) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Aygül Yıldız (35), son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yıldız (38) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Aygül Yıldız (35), son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin 8 yaşındaki oğlu Umut Alim'in de saf tuttuğu cenazede Aygül Yıldız'ın babası Rafet Kaya'nın 'Kızım, evladım, yavrumö diye feryat edip ağlaması yürek burktu. Anne Rahime Kaya ise kızının sürekli tehdit edildiğini söyleyerek, 'Hep tehdit vardı. Gelinlikle girdin kefenle çıkarsın diye. Ailesi tarafından da vardı. Sonunda dediklerini yaptılar dedi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 428. Sokak'ta meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Aygül Yıldız, sabah işe giderken yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi Mehmet Yıldız ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile eşine 3 el ateş etti. Aygül Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aygül Yıldız'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yıldız'ın merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Adrese giden ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Mehmet Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Mehmet Yıldız, polisin yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim oldu.

'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN DEDİLER'

Aygül Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldız'ın cenazesi Yunuseli Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazında çiftin çocukları Umut Alim de saf tuttu.

Cenaze sırasında Aygül Yıldız'ın babası Rafet Kaya'nın Kızım, evladım, yavrum diyerek feryat edip ağlaması yürek burktu. Anne Rahime Kaya ise torunu Umut Alim'i de yanına alıp kızının yaşadıklarını anlattı. Rahime Kaya, kızının, damadı tarafından defalarca tehdit edildiği, damadının ailesinin de tehditler yağdırdığını ifade ederek, 'Babası kızanımı yalnız bıraktı. Anasını öteki dünyaya gönderdi. 8 yaşında yalnız bıraktı. Ben anneannesiyim ama hem anne olacağım hem baba olacağım hem de dede olacağım. Ben bakacağım kızanıma yeter ki baba tarafı bir şey demesin. Daha 2 ay oldu boşanmaya karar verdiler. 19 Şubat'ta çıktı. Tam 2 ayda kızımı öldürdü. Hep tehdit vardı. Öldüreceğim diyordu. Ailesi tarafından da vardı. Gelinlikle girdin kefenle çıkarsın diyorlardı, sonunda da dediklerini yaptılar. Bu 2 ay içerisinde gidin bakın bütün karakollara, kızımın telefonlarını dinlesinler hepsini görecekler dedi.

Aygül Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR
BURSA AYGÜL'ÜN ANNESİ 'GELİNLİKLE GİRDİN KEFENLE ÇIKARSIN' DİYORLARDI, YAPTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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