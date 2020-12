Ayetel Kürsi | Ayetel Kürsi Türkçe meali, Ayetel Kürsi Arapça okunuşu, Ayetel Kürsi dinle! Ayetel Kürsi anlamı.

Ayetel Kürsi ezberlemek ve okumak isteyenler için Arapça okunuşunu ve Türkçe mealini derledik. Ayetel Kürsi dinlemek isteyenler için de sesli olarak bu faziletli ayeti burada bulabilirler. Ayetel Kürsi faziletleri nelerdir? Arapça okunuşunu ve Türkçe meali gibi Ayetel Kürsi hakkındaki tüm bilgileri detaylı bir şekilde bu yazıda bulabilirsiniz

Ayet-el Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alan faziletli bir ayettir. Ayetel Kürsi adı, bu ayette Allah'ın kürsüsünün zikredilmesinden gelmektedir. Bu ayet, muhtevası en yüksek ve faziletli ayetlerden biridir. Buyrulur ki: Ayet-el Kürsi Medine'de indirilmiştir ve zikredenler için çok hayırlıdır. Bu ayetin insanlar üzerinde koruyucu özelliğinin çok olduğu ve dünyevi şerlerden korunmak adına Allah'a sığınmak için okunulduğu söylenir. Ayetel Kürsi okumak çok faziletli ve sevaplıdır. Namaz kılarken sure içerisinde okunan Ayetel Kürsi ayrıca namaz sırasında tesbihten önce de okunmalıdır. Müslümanlar bu ayeti namaz dışında da dua niyetine okumaktadır. Ayetel Kürsi'yi namaz dışında Nas Suresi, İhlas Suresi ve Felak Suresi ile okumak daha iyi olacak ve faziletini arttıracaktır.

AYETEL KÜRSİ

Bakara Suresi'nin 255. ayet-i kerimesi olan Ayetel Kürsi, çok faziletli ve çok sevap barındıran bir duadır. Ayetel Kürsi ezberlemek isteyen bir kişi hem Arapça okunuşunu hem de Türkçe mealini çok kısa bir sürede ezberleyebilir. Çünkü ezberlemek için oldukça kısa ve uygun bir ayettir. Ayetel Kürsi Medeni'dir çünkü Medine'ye indirildiği inanılmaktadır. Ayrıca Ayetel Kürsi'nin Bakara Suresi'ne ait olması ve Bakara Suresi'nin de aynı şekilde Medeni sayılması, sureyi direkt Medeni kılmıştır. Ayetel Kürsi okumak din adamları tarafından sıklıkla önerilmektedir. Bu dua, Ayrıca namazın 5 vaktinde de tesbihat sırasında Ayetel Kürsi okunması gerektiği buyrulmaktadır.

"Ayetel Kürsi, içinde Allah'ın kürsüsü zikredilmektedir ve "Âyetü'l-kürsî" adıyla geçen bu âyet hem muhtevası hem de faziletli üstün özellikleriyle dikkat çekmekte, hakkında hadisler vârit olmakta, çok okunmakta ve şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehâdet ve İhlâs sûreleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyorsa ve insanlara Allah Teâlâ'yı tanıtıyorsa Âyetü'lkürsî de onlardan daha geniş ve detaylı olarak bu özelliği taşımakta. Bir önceki âyette peygamberlerin getirdiği bunca âyet ve "beyyine"ye (imana götüren işaret ve delil) rağmen insanların ihtilâfa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği "kendisinde ve yakından uzağa çevresinde (enfüs ve âfâk)", peygamberleri desteklemek üzere Allah'ın onlara lutfettiği mûcizelerde ve vahiy yoluyla yapılan "sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar"da görülmektedir. Bu âyet gerçek mâbudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir. (...)"

Bir rivayete göre Ayetel Kürsi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in zikrettiği bir kıssa sonrasında Medine'de indirilmiştir. O rivayetin ve kıssanın detayları şu şekildedir:

"Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) şöyle rivâyet etmiştir: "Resûlüllah'ı (s.a.v.) dinledim, minberi üzerinde Hazreti Musa'dan (Aleyhisselâm) haber veriyordu. İsrailoğulları Hazreti Musa'ya: 'Ey Musa! Senin Rabbin uyuyor mu?' diye sordular. Hazreti Musa da onlara: "Allah'tan (Celle Celâluhû) sakınınız' deyip onları böyle sorulardan menetmeye çalıştı. Bunun üzerine Allah (Celle Celâluhû) bir meleği Musa'ya (Aleyhisselâm) gönderdi. Üç gün üç gece onun uyumamasını sağladı. Sonra ona iki şişe verdi. Her birisi bir elindeydi. Onları korumasını emretti.

Zaman zaman Musa uyuyor, elleri birbirlerine vurulacak şekle yaklaşınca uyanıp onları birbirinden uzaklaştırıyordu. Sonunda şişeleri birbirine değdirecek tarzda uyudu ve şişeleri kırdı. Allah (Celle Celâluhû) Musa'ya (Aleyhisselâm): 'Eğer ben uyusaydım elinden düşen iki camın helak oluşu gibi, gökler ve yerler böylece düşer, helak olurlardı' diye vahyetti." Âyetü'l-Kürsî işte bu kıssanın anlatılışının ardından indirilmiştir." (Âlûsî, 2/8-9; Ali Arslan, 2/227-239)

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

Ayetel Kürsi okumanın insanı iyi hissettireceği, dünya sıkıntılarından kurtaracağı, dualarının kabul olacağı ve huzura erdireceğine inanılır. Kur'an-ı Kerim'in her duası, her suresi, her ayeti ayrı faziletlidir fakat Ayetel Kürsi aralarında en faziletli, en güçlü olanlarından biridir.

Ayetel Kürsi Arapça okunuşu şu şekildedir:

"Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE MEALİ

Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu ve meali Ayetel Kürsi okumak ve ezberlemek isteyenler tarafından merak edilmektedir. Diyanet İşleri'nin yaptığı Kur'an tefsirinde Ayetel Kürsi meali şu şekilde verilmektedir:

"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, mutlak büyüktür."

AYETEL KÜRSİ TEFSİRİ

İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için "Âyetü'l-kürsî" adıyla anılan bu âyet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehâdet ve İhlâs sûreleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ'yı tanıtıyorsa Âyetü'lkürsî de –onlardan daha geniş ve detaylı olarak– bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki âyette peygamberlerin getirdiği bunca âyet ve "beyyine"ye (imana götüren işaret ve delil) rağmen insanların ihtilâfa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği "kendisinde ve yakından uzağa çevresinde (enfüs ve âfâk)", peygamberleri desteklemek üzere Allah'ın onlara lutfettiği mûcizelerde ve vahiy yoluyla yapılan "sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar"da görülmektedir. Bu âyet gerçek mâbudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir.

Ayet-el Kürsi, Kuran'ın dörtte biri (1/4)dir.

Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir.

Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.

Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

Ayetel Kürsi tefsirinin tümünü Kur'an-ı Kerim'de ve aşağıda verdiğimiz Diyanet İşleri Bakanlığı'nın Kur'an sitesinde uzun ve açıklamalı olarak verilmiştir.

AYETEL KÜRSİ DİNLE

Ayetel Kürsi ezberlemek ya da dinleyerek duaya eşlik etmek, huzura ermek isterseniz aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz. Ayrıca verdiğimiz linkte Bakara Suresi'nin tüm ayetleri başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim dinleme seçeneğiyle tüm dua, ayet ve sureleri sesli olarak dinleyebilirsiniz. Aşağıda Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından seslendirilen Ayetel Kürsi yer almaktadır. Ayetel Kürsi dinlemek hem bu ayeti, duayı daha rahat ezberlemenize, hem de Ayetel Kürsi okunuşunu sesli dinleyerek iç huzura erişmenizi sağlayacaktır. Ayetel Kürsi gibi tüm duaları buradan sesli olarak dinleyebilirsiniz.

