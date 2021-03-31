Aydınlı öğrencilerin 3 projesi Türkiye Finallerine kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydınlı öğrencilerin 3 projesi Türkiye Finallerine kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydınlı öğrencilerin 3 projesi Türkiye Finallerine kaldı

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Değerlendirmesine Aydın'dan katılan 20 projeden 6'sının derece elde ederek bölge finallerinde büyük bir başarıya imza atarken, birinci olan üç proje Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı
Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Değerlendirmesine Aydın'dan katılan 20 projeden 6'sının derece elde ederek bölge finallerinde büyük bir başarıya imza atarken, birinci olan üç proje Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Manisa ve Uşak'tan katılan öğrencilerin projeleri değerlendirildi.

Aydın'dan 3 proje birinci, 2 proje ikinci, 1 proje üçüncü oldu. Toplam 6 proje bölge finallerinde dereceye girerek ödül almaya hak kazanırken; birinci olan üç proje Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirerek, "İlk günden itibaren tekrar ettiğim bir konu var ki; bizler eğitimde Aydın markasını tekrar üst sıralara çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızın odağında bu var. Bu amaçla öğrencilerimizin hem akademik, hem de sosyal ve bilimsel gelişimlerini destekliyoruz. Verdiğimiz bu desteklerle hem akademik başarımız hem de projelere katılım oranımız artıyor. Bu artış başarımızı her geçen gün yükseklere çıkarıyor. TÜBİTAK Türkiye finallerine üç proje ile katılmamız bizim için sürpriz olmadı. Daha geçtiğimiz günlerde yine TÜBİTAK Matematik Olimpiyatlarından iki öğrencimiz gümüş ve bronz madalya başarısı ile döndü. Bunlar başarı merdivenlerinin daha ilk basamakları ve bizler en üst basamağa çıkıncaya kadar durmayacağız. Ben tüm danışman öğretmenlerimizle proje yarışmalarına katılan lise öğrencilerimize teşekkür, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Birinci olarak şehrimizi Türkiye finalinde temsil edecek olan öğrencilerimize de başarılar diliyorum, onlardan gelecek olan derece haberlerini de sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

İzmir Bölge değerlendirmesine katılan, Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi, Aydın Fen Lisesi ile Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Aydın Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi iki projesiyle ikinci, Aydın Fen Lisesi bi başka projesiyle üçüncülük elde etti. - AYDIN

Aydınlı öğrencilerin 3 projesi Türkiye Finallerine kaldı
Aydınlı öğrencilerin 3 projesi Türkiye Finallerine kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ömer Çelik Ali İhsan Su Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Birkan Sokullu Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydınlı öğrencilerin 3 projesi Türkiye Finallerine kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:54:44. #1.15#
title