Aydınlı ailelere 29 milyon 414 bin TL SED yardımı yapıldı

AYDIN (İHA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında Aydınlı 2 bin 33 çocuğa 2021 yılında 29 milyon 414 bin TL destek ödemesi yapıldı.

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere çocuklarını yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla kaynakların yeterliliği ölçüsünde SED hizmeti veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımların en önemli fonksiyonu; kurumun öncelikli hedef grubu olan korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk olması halinde, bu kişilere ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat sağlıyor. Ayrıca kuruluş bakımından ayrılan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin bir süre desteklenerek toplumda muhtaç duruma düşmeden hayatlarını sürdürmeleri amaçlanıyor. SED yardımı kapsamında Aydın'da da düzenli olarak ödemeler yapılmaya devam ediyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında 2 bin 33 çocuğa 29 milyon 414 bin TL SED desteği sağlandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri