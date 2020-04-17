AYDIN Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AYDIN Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek - Haberler
Pire Limanı, Koronavirüs, Yunanistan, Güncel

AYDIN Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek

Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecekYUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen Yunan bandıralı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisindeki 152 Türk yolcudan koronavirüs testleri pozitif çıkan 65'inin, 14 günlük karantina süresinin dolmasının...

17.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:58
AYDIN Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek

Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen Yunan bandıralı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisindeki 152 Türk yolcudan koronavirüs testleri pozitif çıkan 65'inin, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından yarın karayoluyla Türkiye'ye gönderileceği belirtildi. Gemideki Türklerden 15'nin ailesinin bulunduğu Aydın'ın ortaklar ilçesinde, bu haber sevinçle karşılandı. Koronavinüs testleri negatif çıkan diğer 87 Türk ise Atina'daki bir otelde karantinada tutulmaya devam ediyor.

Türk firması tarafından navlun (taşıma ücreti ödemesi) edilen 'Elefterios Venizelos' adlı yolcu gemisi, 9 Mart günü, Cadiz Limanı'ndaki bir tersanede çalışacak işçileri, İspanya'ya götürmek için Çeşme Limanı'ndan hareket etti. Ancak, 20 mürettebata koronavirüs teşhisi konulması üzerine geminin İspanya'ya girişine izin verilmedi. Bunun üzerine Türkiye'ye dönen gemi, Türk karasularına da sokulmayınca rotayı Yunanistan'a çevirdi. 21 Mart'tan bu yana Pire Limanı'nda bekletilen gemidekilere koronavirüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan 65'i Türk, 120 kişi gemide, negatif çıkan 87'si Türk, 263 kişi ise Atina'daki bir otelde karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için gemide kalanlar ayrı kamaralara yerleştirilirken, yiyecek ihtiyaçları ise gemi dışından getirilerek karşılandı. Gemide karantinada tutulan Türk vatandaşları, cep telefonuyla video çekerek yakınlarına gönderip, sağlık durumlarını bildirdi. Gemideki Türk yolcuların Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayanların aileleri ise kavuşacakları günü özlemle bekliyor.

AİLELERİNE KAVUŞACAKLAR

Gemide bulunan Sinan Tunç'un babası Haydar Tunç, "Oğlumla en son dün görüştük. 18 Nisan Cumartesi günü gemiden çıkacaklarını ve Türkiye'ye döneceklerini söyledi. Burada bekleyen aileler olarak, çocuklarımıza kavuşacağımız için heyecanlıyız" dedi.

Sinan Tunç ise DHA muhabiri ile telefonla yaptığı görüşmede, "Şu an gemi halen Pire Limanı'nda bekliyor. Bize yarın sabah saatlerinde gemiden ayrılacağımız söylendi. Ayarlanan otobüslerle Edirne üzerinden Türkiye döneceğiz. İnşallah ailelerimize ve vatanımıza kısa sürede kavuşuruz" dedi.

AYDIN Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın 'Acilen klinik testlere alınmalı' dediği Dornaz Alfa nedir?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Harun Tan Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Abdullah Avcı Anderson Talisca Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: AYDIN Yunanistan'da karantinada bulunan gemideki 65 Türk, yarın gönderilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 19:34:34. #1.15#
title