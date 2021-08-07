Aydın Valisi Aksoy, Çine'de orman yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu Açıklaması
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Aydın Valisi Aksoy, Çine'de orman yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu Açıklaması

Aydın Valisi Aksoy, Çine'de orman yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi.

Aksoy, Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınının etkili olduğu Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı mevkisinde inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi alan Aksoy, bölgede kurulan kriz masasında değerlendirmede bulundu.

Aksoy, toplantının ardından gazetecilere, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Yatağan Hacıveliler bölgesinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle Çine'nin Akçaova bölgesine doğru hızla ilerlediğini kaydeden Aksoy, havadan ve karadan müdahalelerle alevlerin belirli noktada tutulmaya çalışıldığını anlattı.

Aksoy, yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldık. Olası bir rüzgarın farklı yönde esmesi durumunda yangının yerleşim yerine intikali ve buralarda vatandaşlarımıza zarar vermesini önlemek amacıyla bu yönde aldığımız kararı muhtarlarımızla beraber değerlendirdik ve bu çalışmayı başlattık. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın birimleri burada fedakarca çalışıyor. Yangının özellikle yerleşim yerlerine zarar vermemesi adına tüm önlemler alınmaya gayret ediliyor. Şu anda alanda bütün birimlerimiz büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Henüz kesin bir tespit olmamakla birlikte yaklaşık olarak Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık alanın zarar görmüş olabileceğini değerlendiriyoruz."

Kriz masasındaki toplantıya katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ve 200'den fazla personel ile yangına müdahale ettiklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ise yangından 7 kişinin etkilendiğini ve tedavilerinin yapıldığını bildirdi.

Toplantıya AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve AFAD İl Müdürü Ramazan Harman da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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