Aydın Ticaret Borsası'ndan Vali Aksoy'a sarı lop inciri takdimi

Aydın Ticaret Borsası, Aydın sarı lop incirinin ilk hasadını Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a takdim etti.

Aydın Ticaret Borsası, Aydın sarı lop incirinin ilk hasadını Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a takdim etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a sezonun ilk Aydın sarı lop inciri Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ali Çevik tarafından takdim edildi.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri arasında ilk sıralarda yer alan Aydın sarı lop inciri'nde hasat sezonu başladı. Sezonun ilk Aydın sarı lop inciri Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ali Çevik tarafından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a takdim edildi.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası'nın mevcut çalışmaları, incir sezonu ile Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) destekleriyle yapımı tamamlanan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş tarafından işletilen soğuk hava deposunun faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ali Çevik'in kendilerine gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy, bölgemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan Aydın İnciri hasat döneminin hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulunarak Aydın Ticaret Borsası'na anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İncir üretiminde en önemli paya sahip olan Aydın ilinin 183 bin ton ile Türkiye üretiminin yüzde 57,3'ünü karşılamakta olduğunu dile getiren Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, sezonun ilk taze incirini Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'a takdim etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı