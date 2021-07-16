Aydın Ticaret Borsası'ndan Vali Aksoy'a sarı lop inciri takdimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Ticaret Borsası'ndan Vali Aksoy'a sarı lop inciri takdimi

Aydın Ticaret Borsası'ndan Vali Aksoy'a sarı lop inciri takdimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Ticaret Borsası, Aydın sarı lop incirinin ilk hasadını Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a takdim etti.

Aydın Ticaret Borsası, Aydın sarı lop incirinin ilk hasadını Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a takdim etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a sezonun ilk Aydın sarı lop inciri Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ali Çevik tarafından takdim edildi.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri arasında ilk sıralarda yer alan Aydın sarı lop inciri'nde hasat sezonu başladı. Sezonun ilk Aydın sarı lop inciri Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ali Çevik tarafından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a takdim edildi.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası'nın mevcut çalışmaları, incir sezonu ile Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) destekleriyle yapımı tamamlanan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş tarafından işletilen soğuk hava deposunun faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ali Çevik'in kendilerine gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy, bölgemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan Aydın İnciri hasat döneminin hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulunarak Aydın Ticaret Borsası'na anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İncir üretiminde en önemli paya sahip olan Aydın ilinin 183 bin ton ile Türkiye üretiminin yüzde 57,3'ünü karşılamakta olduğunu dile getiren Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, sezonun ilk taze incirini Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'a takdim etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir.'
Erdoğan: "Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir."
Erdoğan: 'Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir...
Erdoğan: "Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir...
Erdoğan: 'Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.'
Erdoğan: "Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Acun Ilıcalı Demet Akalın Kadir Doğulu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın Ticaret Borsası'ndan Vali Aksoy'a sarı lop inciri takdimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 16:20:00. #1.16#

title