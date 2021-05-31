Aydın Örs kimdir? Aydın Örs kaç yaşında, nerelidir? Aydın Örs hangi takımları çalıştırmıştır?

Anadolu Efes ile 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye basketbolda ilk Avrupa kupasını getiren ve Fenerbahçe'yi yüzüncü yılında Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaştıran efsane başantrenör Aydın Örs, Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğunun ardından en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktatır. Peki Aydın Örs kimdir? Aydın Örs kaç yaşında, nerelidir? Aydın Örs hangi takımları çalıştırmıştır?

Anadolu Efes ile 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye basketbolda ilk Avrupa kupasını getiren ve Fenerbahçe'yi yüzüncü yılında Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaştıran efsane başantrenör Aydın Örs, Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğunun ardından en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktatır. Peki Aydın Örs kimdir? Aydın Örs kaç yaşında, nerelidir? Aydın Örs hangi takımları çalıştırmıştır?

AYDIN ÖRS KİMDİR?

Aydın Örs 1946 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Liseyi Ankara Kurtuluş Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde (Gazi Üni. İİBF) aldı. Basketbola 1963 yılında başladı. DSİ Spor, Şekerspor'da oynadı. 35 kere millî formayı giymiştir.

Onun kendini gösterdiği alan ise 1981'de başladığı antrenörlüktü. 1983'te Efes Pilsen'in sorumluluğuna getirildi. Başarılarıyla Türk basketbol tarihine geçen Örs, genç millî takım ile Efes Pilsen altyapı ve (A) takımında 29 yıllık antrenörlük kariyerinde toplam 20 kupa kazandı. (A) millî takım ile 32. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Örs, genç millî takım ile 2 Balkan Şampiyonluğu ve Efes Pilsen'de de 18 kupa sevinci yaşadı.

Genç ve ümit millî takımlarını da çalıştıran Aydın Örs, bu takımlarda da başarılı oldu. genç millî takım ile, Balkan Genç Erkekler Şampiyonluğu'nu 1986 ve 1992'de 2 kez kazanan Örs, ümit millî takımı da 1996'da Avrupa 4.sü yaptı.

Örs, Efes Pilsen ile Türkiye'de ve Avrupa'da toplam 18 kupa kazandı. Efes Pilsen altyapısında 8 yılda 4 Türkiye Gençler Şampiyonluğu yaşayan Örs, 1992'de (A) takım antrenörlüğüne getirildi.

Efes Pilsen Kariyeri

Örs, Efes Pilsen ile 5 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, dörder Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Efes Pilsen'i 1993'te Saporta Kupası'nda final oynayan ilk Türk takımı yapan Aydın Örs, takımına 1996 yılında da Avrupa Koraç Kupası'nı kazandırarak, basketbolda Avrupa Kupası kazanan ilk antrenör olarak tarihe geçti.

Örs ayrıca takımını 1995'te Avrupa Kulüpler Kupası yarı final turuna ve 1997, 1998, 1999'da da Avrupa Ligi çeyrek finaline taşıdı. 1999-2000 sezonunda ise, Aydın Örs - Ergin Ataman - Oktay Mahmuti yönetimindeki Efes Pilsen Avrupa 3.sü olmuştur.

Aydın Örs döneminde Efes Pilsen altyapıdan çok önemli oyuncular çıkarmış ve bu oyunculardan bazıları NBA'de oynama başarısı göstermiştir. Volkan Aydın, Ufuk Sarıca gibi yetenekler üzerinde büyük hakkı olan Örs, Hidayet Türkoğlu ve Mirsad Türkcan'ı as kadroya çıkartıp, bu oyuncuların önünü açmıştır. Aydın Örs her zaman çok iyi bir savunma taktisyeni olarak bilinmiştir. Efes Pilsen'de koçluk yaptığı dönemde uygulattığı "öldürücü" alan savunması ile hafızalardadır.

Millî takım kariyeri

Aydın Örs, (A) millî basketbol takımı ile 32. Avrupa Basketbol Şampiyonasında başarılı bir performans sergiledi. Şampiyonada Aydın Örs'ün yönetiminde grup maçlarını ilk sırada bitiren (A) millî basketbol takımı, tarihinde en farklı skorlu yenilgisini aldığı Hırvatistan'ı çeyrek finalde yenerek, 52 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda yarı final sevinci yaşarken, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Yarı finalde Almanya'yı uzatma dakikalarında son saniyelerde yendi. Türkiye finalde ise Yugoslavya'ya yenildi ve tarihinde ilk kez Avrupa 2.si olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye, Aydın Örs yönetiminde 37 karşılaşma yaptı. Türkiye Bu 37 maçın 22'sini kazanırken, 15 karşılaşmada da salondan yenik ayrıldı. Millîler, 37 maçta 2 bin 723 sayı (maç başına 73.59) atarken, 2 bin 626 sayı (maç başına 70.97) yedi.

Fenerbahçe Kariyeri

Efes Pilsen'i çalıştırdığı günlerde dahi Fenerbahçe taraftarı olduğunu hiçbir zaman saklamayan ve bundan gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren Aydın Örs, 2004-05 basketbol sezonu başında Fenerbahçe (basketbol takımı)'nın başına getirilmiştir. Kısıtlı bütçe ve kadro ile mücadele eden takım 2006-07 sezonu başında Ülkerspor ile birleşerek Fenerbahçe Ülker adını almıştır. Tarihinin ilk EuroLeague tecrübesini yaşayan takım Türkiye Ligi'nde normal sezonu lider olarak bitirmiştir. Daha sonra play-off finalinde Efes'i 4-0 yenerek Fenerbahçe'ye 16 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazandırmıştır. Buna rağmen sezonun bitimine 1 ay kala Bogdan Tanjevic ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe yönetimi Aydın Örs ile yollarını ayırmıştır. Bu karara tepki gösteren Fenerbahçeli bir grup taraftar 17 Haziran 2007'de kulüp binasına bir yürüyüş düzenlemiştir. Aydın Örs bu karardan sonra koçluk kariyerine son noktayı koymuştur. 2010-11 sezonundan beri yürütmekte olduğu, Fenerbahçe Ülker Şube Genel Koordinatörlüğü görevinden, 27 Mayıs 2012 tarihinde istifa etmiştir.

BAŞARILARI

Efes Pilsen

Koraç Kupası

Şampiyon (1): 1996

Saporta Kupası

İkinci (1): 1993

Türkiye Basketbol Ligi

Şampiyon (5): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997

Türkiye Kupası

Şampiyon (4): 1994, 1996, 1997, 1998

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası

Şampiyon (4): 1992, 1993, 1996, 1998

Türkiye Gençler Basketbol Ligi

Şampiyon (4) - Efes Pilsen SK

Fenerbahçe Ülker

Türkiye Basketbol Ligi

Şampiyon (1): 2007

Millî takım

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası

İkincilik (1): 2001

FIBA Gençler Balkan Kupası

Şampiyon (2)