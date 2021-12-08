AYDIN'IN SULTANLARI AVRUPA'DA KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

CEV Challenge Cup'ta ülkemizi temsil eden Aydin'in Sultanlari, Avrupa kupalarindaki yolculuguna galibiyet serisine devam ediyor. Norveç ekibi Tromsö ve Bosna Hersek ekibi Ok Gacko'yu eleyerek ilk 16'ya kalan Aydin Büyüksehir Belediyespor Kadin Voleybol Takimi, iki ayakli turun ilk maçinda evinde Macaristan temsilcisi 1. MCM Diamant Kaposvar'i agirladi. Sultanlar Macar ekine sans tanimadi ve maçi 3-0'lik net bir skorla kazandi.

Güzel oyun net skor

Seyirci destegini maçin ilk setinden itibaren arkasina alan Aydin Sultanlari, ilk sette iyi bir ortaya koyarak 25-19 kazandi. Ikinci sette rakibine parkeyi dar eden Sultanlar, üstün bir oyun ile 10 sayi fark atarak seti 25-14 aldi. Maçin son setinde de maçtaki üstünlügünü koruyan Sultanlar, 25-23'lük skor ile maçi tamamladi.

Baskan Çerçioglu takimi tebrik etti

Avrupa kupalarinda yoluna kayipsiz devam eden takima duyduklari güvenli yineleyen Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, daha önce final oynadiklari kupayi bu yil kazanmak istediklerini belirterek, üstün bir oyunla maçi olmasini bilen oyunculari ve teknik heyeti tebrik etti.

Rövans 14 Aralik'ta

Turun ikinci karsilasmasi 14 Aralik'ta Macaristan'in Kaposvar sehrinde oynanacak. Aydin'in Sultanlari bu maçi da kazanmasi halinde kupada çeyrek finale yükselmis olacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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