Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı
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Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çerçioğlu, konuşmasında, 7 Eylül'ün Aydın'ın özgürlük ve bağımsızlık günü olduğunu belirterek, "Ya istiklal ya ölüm diyen atalarımız bugün bize istiklalimizi vermiştir. Efesiyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla tek yürek olan Aydınlılar bir büyük destana imza atmışlardır." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, günün önemine ilişkin şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Bu sırada yöresel kıyafet giyen yaşlı bir kadının Çerçioğlu'nun koltuğuna oturması renkli görüntüler oluşturdu.

Halk oyunları ve bando gösterisinden sonra katılımcılar, Yedi Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, İYİ Parti Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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