AYDIN HAVA DURUMU: 16 Mayıs 2025 bugün Aydın'da hava durumu nasıl? Aydın anlık ve haftalık hava durumu tahmini

AYDIN HAVA DURUMU: 16 Mayıs 2025 bugün Aydın'da hava durumu nasıl? Aydın anlık ve haftalık hava durumu tahmini
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Aydın'da da hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Aydın'da havanın nasıl olacağını, lodos ve fırtına beklenip beklenmediğini merak ediyor. Peki, 16 Mayıs Cuma günü Aydın'da hava durumu nasıl olacak? Aydın'da yağmur var mı? İşte, detaylar…?

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Aydın'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, 16 Mayıs'ta Aydın'da hava nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, Aydın'ın 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

BUGÜN AYDIN'DA HAVA DURUMU NASIL?

16 Mayıs 2025 Cuma günü Aydın'da hava durumu, gün içinde yer yer sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah saatlerinde hava nispeten açık olacak, ancak öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar etkili olabilir.

Aydın Hava Durumu – 16 Mayıs 2025

En Yüksek Sıcaklık: 32°C

En Düşük Sıcaklık: 15°C

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

Rüzgar: Güneydoğudan esintili

Yağış İhtimali: Yüksek düzeyde

AYDIN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

AYDIN HAVA DURUMU: 16 Mayıs 2025 bugün Aydın'da hava durumu nasıl? Aydın anlık ve haftalık hava durumu tahminiAYDIN HAVA DURUMU

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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