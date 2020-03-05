Aydın Genç Girişimciler Kurulu, TOBB'un seminerine katıldı

05.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:06

Aydın Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Semineri'ne katıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşrifleriyle, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Bilgilendirme Semineri'ne Aydın Genç Girişimciler Kurulu Başkan'ı Hilmi Duruoğlu, Başkan Yardımcıları Kaan Çalışkan ve Hasan Yavuz katıldı.



Başkan Hisarcıklıoğlu, seminerdeki konuşmasına İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek başladı.



Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan TOBB Başkanı, içinde bulundukları kurumu daha iyi tanımalarını ve kendi başarılarını anlatarak, gençlere rol model olmalarını istedi.



2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulunu, 2009 yılında ise Genç Girişimciler Kurulunu kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, 8 bin genç girişimcinin bir çatı altında buluştuğunu söyledi.



Genç girişimci kurullarının TOBB'dan bütçe istediğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Aslında bütçe sizin elinizde var. Nerede var? Odanızda var. Akıllı adam ilindeki oda/borsalarla iyi diyalog kurarsa istediği kadar bütçe alır. Bütün mesele kendi becerinizi kendi başarınızı, faaliyetleriniz noktasında bütçeyi oda/borsalarımızdan alırsınız. İkincisi her il zengin olmak istiyor. Kalkınma ajansları bunun için var. Kalkınma ajanslarında proje yaparsanız ki akademik danışmanlarımızın görevi size yardımcı olmak. Her ilde akademik danışmanlarımızla yakın çalışmanız lazım. Sizden bir ricam da bu. Onlarla yakın çalışacaksınız ki proje yapabilin. Proje yapın kalkınma ajanslarından para alın" şeklinde konuştu.



Hisarcıklıoğlu, zengin olabilmenin yolunun girişimcilikten geçtiğini, işsizliğin çözümünün de girişimcilik sayısının artmasına bağlı olduğunu belirtti.



Gençleri girişimciliğe cesaretlendirmenin görevleri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, en büyük potansiyelin üniversitelerde olduğunu, üniversiteli gençleri girişimcilik konusunda cesaretlendirmelerini istedi.



Kötü günde bir araya gelebildiklerini ancak iyi günde de bir arada olmak gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, birbirlerini ötekileştirmemelerini tavsiye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA