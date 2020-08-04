Aydın'daki yangın kontrol altında Aydın'ın Efeler ilçesinde dün çıkan ve bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınan arazi yangını tekrar alevlenirken, yüksek kesimlerde kısmen yanan alanlar olduğu, yangının yerleşim yerlerine herhangi bir tehdidinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün çıkan ve bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınan arazi yangını tekrar alevlenirken, yüksek kesimlerde kısmen yanan alanlar olduğu, yangının yerleşim yerlerine herhangi bir tehdidinin bulunmadığı öğrenildi.

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde dün öğleden sonra başlayan yangın ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Zeytin ve incir ağaçlarına büyük zarar veren ve 140 hektar alanı küle çeviren yangın için soğutma çalışmaları başlatılmıştı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü, Pınardere mevkiinde yangın yeniden başladı.

'Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor'

Tekrar alevlerin yükseldiği bölgede söndürme ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yüksek kesimlerde kısmen yanan alanların olduğu, yangının ilerleme kaydetmediği ve herhangi bir yerleşim yerine tehdidinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin yangın bölgesinde bulunduğu kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA