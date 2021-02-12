Aydın'daki Mastaura Antik Kenti'nde toprak altında "arena" ortaya çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Mastuara Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda, Roma'daki kolezyumun benzeri ve büyük bölümü toprak altında kalan arena tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi ve Nazilli Belediyesince Mastaura Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarının ardından tarihi alanın gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar hızlandırıldı.

Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan çalışmaların gerçekleştirildiği alanda incelemede bulundu.

Umut Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentin kamulaştırma raporlarının hazırlandığını ve iki ay içinde sürecin sona ereceğini söyledi.

Arenanın gün yüzüne çıkmasıyla bölgenin dünya çapında ilgi çekeceğine inandığını belirten Tuncer, antik kentin yüzde 80'inin toprak altında olduğunu, geri kalan yüzde 20'lik kısmın bile şehrin ihtişamını göstermeye yettiğini kaydetti.

Antik kentteki arenanın dünya üzerindeki eşsiz yapılardan biri olduğuna işaret eden Tuncer, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu yapı, Doğu Roma mimarisinin benzersiz bir örneği. Dünya üzerinde ayakta kalan tek arena yapısıyla karşı karşıyayız. Tamamen toprak altında kaldığı için bütünlüğünün korunduğu anlamına geliyor. Biz, bu nedenle çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Yüzey araştırması temizlik aşamasıyla tamamlandı. Yapının temel hatları ortaya çıkarıldı. Önümüzdeki bahar aylarındaki çalışmalarla yapıyı daha anlaşılır bir modele kavuşturacağız. Yunanistan'da ayakta olan böyle bir yapı yok. Çanakkale ve İzmir'de de buna benzer yapılar var ancak yıkılmış. Sağlamlık açısından sadece Batı Avrupa'da örneklerini görebiliyoruz. En bilindik yapı Roma'daki kolezyum. O yapıyla kıyaslamak mümkün. Büyüklük itibarıyla kolezyumun ölçülerine yakın."

"Nazilli'nin ekonomisi güçlenecek"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise ilçenin binlerce yıllık tarihini ortaya çıkarmak için büyük bir iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Mastaura Antik Kenti'nin bölge için önemli bir şans olduğunu dile getiren Özcan, "Burayı hakkıyla tanıtabildiğimizde Nazilli'nin kültür hayatına ve turizm sektörüne ciddi katkı sağlayacaktır. Nazilli'nin ekonomisi güçlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz da yaklaşık 25-30 metre yüksekliğinde, 100 metre çapında, 32 tonozun üzerine oturmuş arenanın tespitiyle tarih açısından önemli bir keşfe imza atıldığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun