Aydın'daki düğünde damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı
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Aydın'daki düğünde damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı

Aydın'daki düğünde damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, iki arkadaş, düğünde damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, iki arkadaş, düğünde damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktı.

İncirliova Belediyesinde çalışan Necati Kaman ile Söke ilçesindeki bir fabrikada gıda teknikeri olarak çalışan Tuğçe Cengiz, kır bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Damadın arkadaşları Şahin Madan ve Cihan Eroğlu, takı merasimi sırasında iğnelerle tutturdukları 5 liralık banknotları düğün hediyesi yaptı.

İki arkadaş, uzunluğu 60 metreyi bulan ve toplam değeri 1800 lira olan banknotları damadın vücuduna doladı.

Vücudu banknotlarla kaplanan damat, arkadaşlarıyla karşılıklı oyun oynadı.

Şahin Madan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağdıç olduğu için damada işkence yapamadığını ifade ederek, "Banknotları iki ayda biriktirdik. Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık." dedi.

Damat Necati Kaman ise arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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