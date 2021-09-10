Aydın'da şoförler, aşıya davet etti
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Aydın'da şoförler, aşıya davet etti

Aydın'da şoförler, aşıya davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi şoförleri korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarına destek verdi.

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi şoförleri korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarına destek verdi. Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kooperatif yönetim binasında kurulan stantta başta şoförler olmak üzere mahallede aşı olmak isteyen vatandaşlar aşılandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Ülkemizde görüldüğü gün den bu yana 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama çalışmalarına Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi de destek vererek, her gün yüzlerce yolcu taşıyan ve sürekli vatandaşlarla iç içe olan şoförler aşılandı. Kooperatif binasında kurulan stantta gerçekleştirilen aşı çalışmalarına da mahalle halkı da ilgi gösterirken, çevrede oturup da aşı zamanı gelmiş olan vatandaşlar da aşılandı.

"Aşı olana ücretsiz çay ikram edilecek"

Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın Aydın İl Sağlık ve Efeler İlçe Sağlık Müdürlüklerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Sağ olsunlar ayağımıza kadar aşı ekibini gönderdiler. Bizler sürekli toplumla iç içe olan ve salgından en çok etkilenen esnaf gruplarındanız. Bu Covid-19 belasından artık kurtulmak istiyoruz. Başta kendi sağlımız açısından bu aşıyı yaptırmak zorundayız. Sonrasında da taşıdığımız vatandaşların sağlıkları da bizim için çok önemli. O yüzden ne kadar çok kişi aşılanır ise bizim için o kadar iyi. Aydın vaka sayılarındaki azlığı ile güzel gidiyor olsa da biz tüm Türkiye'de bu tabloyu görmek istiyoruz. Bizler de özel halk otobüsleri olarak hem kendi şoförlerimizin, hem ailelerinin, hem de bu civarda oturan tüm halkımızın aşılanması için bu çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuşarak bugün aşı olan herkese kooperatif bünyesindeki çay ocağında ücretsiz çay ikram edeceklerini kaydetti.

"Aşı olmak için Türkiye'ye dönmeyi bekledim"

Aşısını olmak için Türkiye'ye gelmeyi beklediğini belirten Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Şoförlerinden Engin Kanşıray, "Dün akşam saatlerinde Fransa'dan Türkiye'ye geldim. Aşımı olmak için de buraya dönmeyi bekledim, Türkiye'ye güvendim, Türk hekimlerine güvendim. Bizim sektörde de aşının önemi çok büyük. O nedenle hiç geciktirmeden aşımı olup, işimin başına geçtim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz'e ve Koooperatif Başkanımız Okan Yalçın'a bu çalışmaları gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aşı olmayan vatandaşları aşıya davet eden şoför Abdülmüttalip Eşin, "Bizler hergün yüzlerce insan taşıyoruz. Aşı bizim için çok önemli. O yüzden aşılarımızı tamamlayarak hem kendi sağlığımızı hem de vatandaşların sağlığını korumak için çalışıyoruz. Sağ olsunlar ekipler buraya kadar geldi. Biz de aşımızı olduk. Aşı olmayanları da biran önce aşıya bekliyoruz" dedi.

Araçlarına maskesiz kimseyi almadıklarını belirten şoför Alpay Gümüştaş, "Zor bir süreçten geçtik, halen de salgın devam ediyor. Herkese aşısını olmasını tavsiye ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi. - AYDIN

Aydın'da şoförler, aşıya davet etti
Aydın'da şoförler, aşıya davet etti
Aydın'da şoförler, aşıya davet etti
Aydın'da şoförler, aşıya davet etti
Aydın'da şoförler, aşıya davet etti
Aydın'da şoförler, aşıya davet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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