Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen bir zanlı tutuklandı.

İncirliova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine ilçede çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde park halindeki 09 UL 365 plakalı motosikletin çalındığı yönündeki şikayetin ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.S. (23) olduğunu tespit etti.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunan A.S, ilçedeki bir büfeden alışveriş yaptığı sırada yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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