Aydın'da gezilecek yerler nereler? Aydın'ın nesi meşhur? Aydın antik kentleri nereler? Aydın'da plajlar nereler? Aydınlı ünlüler kimler? Gezmeye doyamayacağınız Aydın'a dair merak edilenler ve gezilecek yerler haberin detaylarında

Ege Bölgesi'nde bulunan şehrin 17 ilçesi bulunuyor. Şehir içerisinde pek çok antik kent, kaplıca ve plaj bulunuyor. Ayrıca, temiz doğası sebebiyle de turist akınına uğrayan şehirde, sıkılmak için vaktiniz olmayacak.

AYDIN'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Afrodisias Antik Kenti

Karacasu ilçesinde yer alan yapı, M.Ö. kurulan antik kentlere en önemli örneklerdendir. Çeşitli hükümdarlıklar tarafından yönetilen şehirde pek çok milletin tarihi dokusuna rastlayabilirsiniz.

Tiyatrosu, Roma döneminde 7 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak şekilde inşa edilmiştir. Tiyatro yakınında Agora ve Afrodit Tapınağı bulunuyor.

Afrodit Tapınağı, tapınak olarak yapıldıktan sonra M.S. 500 yıllarında kiliseye çevrilmiştir.

Hadrian Hamamı, M.S. II. yüzyılda Roma İmparatoru Hadriana adına inşa edilmiştir. Roma mimarisinin en iyi örneklerinden olan yapının etrafı surlar ile çevrilidir. Ayrıca hamamın önünde bulunan çeşmelerin işçiliği de göz dolduruyor.

Ayrıca, antik kent içerisinde Piskopos Sarayı, meclis binası ve dini merkez de bulunuyor.

Dilek Yarımadası

Kuşadasının her yeri görülmeye değer ancak Dilek Yarımadası daha da görülmeye değer bir yer. Plajları ve milli parkı ile bütünleşen tarihi kalıntıları harika bir deneyim sunacaktır.

1994 yılında milli park ilan edilen Dilek Yarımadası, maki florasına sahiptir. Ayrıca, Ege Bölgesi'nde göçmen kuşlar ve deniz balıklarının yumurtlaması için bir yaşam alanıdır.

Saplı Ada

Didim ilçesinde bulunan ada manzarası ve doğal güzelliği ile kesinlikle görmeniz gereken yerlerden.

Milet Antik Kenti/ Milet Müzesi

Didim ilçesinde yer alan müze, Milet Antik Kentinde yapılan arkeolojik çalışmalarda bulunan eserlerin sergilenme alanıdır. Ayrıca, müzede aslan galerisi bulunur ve bu galeride yaklaşık 30 eser bulunur.

Ayrıca Milet Müzesi içerisinde kitaberler, cam eserler, mermer yapılar, sütun başlıkları ve kıymetli takılar sergileniyor.

Aydın Müzesi

Şehrin dört bir yanından gelen eserlerle oluşturulan müze, 1973 yılından açıktır. Müze içerisinde, Aydın'da bulunan antik kentlerden pek çok eser ve kalıntı sergileniyor.

Yörük Ali Efe Müzesi

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yörük Ali Efe'nin evi bugün müze olarak hizmete devam ediyor. Müze içerisinde Yörük Ali Efe'nin kişisel eşyaları sergileniyor.

Kurşunlu Manastırı

Davutlar beldesine 12 km uzaklıkta yer alan Manastır, Bizans İmparatorluğu Döneminde inşa edilmiştir.

Kurşunlu Manastırı eğitim ve bölgeyi koruma amacıyla kullanılmıştır. Günümüzde ise körfez manzarası ile turistleri çekmektedir.

Güvercinada Kalesi

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapması sebebiyle bu adı almıştır. Bizans döneminden kalan kalenin adı en çok güvercin olması sebebiyle böyle isimlendirilmiştir.

Şehirde ayrıca, Cincin Kalesi, Körteke Kalesi ve Arpaz Beyler Konağı Kalesi bulunuyor.

Zeus Mağarası

Dilek Yarımadasının girişinde yer alan Zeus Mağarası, içinde dikkat çekici bir havuza ev sahipliği yapar. Zeus Mağarasında bulunan su tatlı su ile tuzlu deniz suyunun karışımı ile oluşmuştur. Ayrıca mağara içerisinde cilde iyi geldiği düşünülen çamur çok fazla ilgi görüyor.

Priene Antik Kenti

Samsun Dağı'nın güney yamacına kurulan antik kent, Söke ilçesine 15 kilometre uzaklıktadır. Kentin en yüksek yeri,ne uapılan Demeter tapınağı da burada bulunuyor.

Söke ilçe merkezinin 15 km güneybatısında yer alan Samsun Dağının güney yamacına kurulmuştur.Sarp bir kaya üzerinde yer alan antik kent M.Ö. 7 yüzyılda kurulmuştur. Priene Antik Kentinde bulunan Tanrıça Athena için, kentin en yüksek ve hakim tepesine yapılan Demeter Tapınağı antik kentin en dikkat çeken yapısıdır.

Demeter Tapınağının günümüze sadece bir kısmı sağlam olarak ulaşmıştır. Antik kent içinde yer alan M.Ö. 350 yılında inşa edilen 5 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip tiyatro günümüze kadar ulaşan eserlerdendir. Ayrıca antik kentte bulunan agora, Zeus Tapınağı, gymnasion, nekropol ve Bizans Kiliseleri kalıntıları günümüze sağlam olarak ulaşan tarihi yapılardandır.

Aydın'da bulunan diğer antik kentler;

Nysa Antik Kenti

Tralleis Antik Kenti

Alabanda Antik Kenti

Alinda Antik Kenti

Afrodisias Antik Kenti

Afrodisias Müzesi

Müze, Afrodisias Antik Kenti sınırları içerisinde yer alır. Eserlerin toplanıp, hizmete açılma tarihi 1979 yılında gerçekleşmiştir.

Koçarlı Cihanzade Mustafa Camii

1773 yılında yapılan cami Koçarlı ilçesinde bulunuyor.

Aydın Nasuhpaşa Külliyesi

1708 yılında inşa edilen külliye içerisinde mescid, medrese, han ve hamam bulunuyor. Külliye, Aydın merkezde yer alır.

Cihanoğlu Camii

Efeler ilçesi sınırında bulunan cami, 1756 yılından beri ayakta durmaktadır. Müderris Cihanoğlu Abdülaziz imzalı bir eserdir.

Kuşadası Milli Parkı

209 kuş türüne ev sahipliği yapan bölge, masmavi denize ve büyüleyici bir tabiata sahiptir. İçerisinde Kuşadası Milli Park Kanyon'u da bulunur.

Kaplıcalar

Türkiye'nin pek çok şehrinde kaplıca bulunmakta. Aydın'da ise bu sayı epey fazla. Farklı sıcaklıklarda, farklı hastalıklara şifa olan bu sular her yıl binlerce turist çekiyor. Germencik, Buharkent, İmamköy, Söke ve Ortakçı ilçelerinde kaplıca bulunuyor. Ayrıca bazı kaplıcalarda doktor kontrolünde tedavilerde yapılıyor. Böylece sağlık turizmi de gelişiyor.

AYDIN PLAJLARI NERELER?

Aydın'da pek çok plaj bulunuyor. Şehir merkezi sahile uzaktır, denize girebilmek için ilçelere yönelmeniz gerekir. Özellikle Didim'in plajları çok beğeniliyor. Ayrıca, bazı yerlerde su sörfü, yelken, dalış ve diğer su sporlarını da yapabilme imkanı bulacaksınız.

Altınkum Plajı/ Didim

Sevgi Plajı

Sağtur Plajı

Manastır Koyu

Akvaryum Koyu

Kadınlar Denizi Plajı

Güzelcamlı Venüs Plajı/ Kuşadası

Huzur Plajı

Pygela Plajı

Huzur Plajı

Güzelçamlı Plajı

AYDIN'DA NE YENİR? AYDIN'IN NESİ MEŞHUR?

Zeytinyağlı yemekler, Aydın mutfağında büyük yer kaplar. İncir ve üzümle yapılan içkiler de balık çeşitleri ile tüketilir.

Tarhana çorbası, kulak çorbası yörede çok tüketilir.

Yemek olarak, acılı güveç, patlıcan biber kızartma, zeytinyağlı kırlı kızartma, zeytinyağlı taze ve kuru börülce, patlıcan kavurma, sarmaşık ve kedirgen kavurma, yaprak sarma, etli nohut yahnisi, nohutlu kereviz, etli enginar, arap saçı, paşa böreği, cilav (ayran böreği) öne çıkan seçeneklerdendir.

Sebzelere çok düşkün olan Aydınlılar, yemeklerin yanında da salata mutlaka yaparlar. Patlıcan-biber teretoru (turşusu), börülce teretoru, turp otu salatası, semizotu salatası, çingene pilavı; tatlılardan ise irmik helvası, zerde, muhallebi, sütlaç, aşure, lokma, pelvize tatlısı, paşa böreği, yuvarlama, ısırganotu böreği en çok tükettikleri salatarlardandır.

AYDIN'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Kuşadası Gençlik Festivali

Deve Güreşi Festivali

Yerli Tohum Takas Şenliği

Latmos Doğa Şenliği

Didim VegFest

Nazilli Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali

Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

Uluslararası Didim Zeytin Festivali

AYDINLI ÜNLÜLER KİMLER?

İsmet Özel

Tolga Karel

Fırat Albayram

Fatma Turgut

Murat Dalkılıç

Rıdvan Dilmen