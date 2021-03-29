Aydın'da en fazla kitap okuyan 3 kişiye hediye verildi

Aydın'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla en fazla kitap okuyan 3 kişiye hediye verildi.

Aydın'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla en fazla kitap okuyan 3 kişiye hediye verildi.

İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kovid-19 salgınının turizmde olduğu kadar kültür alanında da olumsuz etki yarattığını söyledi.

Kentte yaşayanların kütüphaneye ilgi gösterdiğini aktaran Tuncer, "Aydın halkı okumayı seviyor, özellikle entelektüel birikim anlamında belki de Türkiye'nin önde gelen halklarından biri. Biz de kütüphanemizin hem envanterini hem de çeşitli destek uygulamalarla popülerliğini güncel tutacak uygulamaları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından yıl boyunca en fazla kitap okuyan yetişkin kategorisinde Mesut Gümüş, genç kategorisinde Elif Nur Ateş, çocuk kategorisinde ise Kerem Muhammed Demir'e çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol