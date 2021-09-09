AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU YENİ İŞ MAKİNELERİ İLE GENİŞLETİYOR

Aydin Büyüksehir Belediyesi kent genelinde sürdürdügü altyapi ve yol yapim çalismalarinda hizmetlerini sürdürüyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi kent genelinde sürdürdügü altyapi ve yol yapim çalismalarinda hizmetlerini sürdürüyor. Büyüksehir Belediyesi bu çalismalarin yapilmasinda kaynaklarini dogru kullanarak daha fazla noktada, daha hizli çalismalar yapmak için araç filosunu yeni is makineleri ile güçlendiriyor.

6 yeni is makinesi vatandaslarin hizmetine girdi

Geçtigimiz aylarda Atatürk Kent Meydani'nda halkin huzuruna çikarilan ve Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nun katilimi ile tanitilan is makinelerine ilaveten, 6 yeni is makinesi daha Büyüksehir Belediyesi tarafindan araç parkuruna eklendi. Önceki araçlarda oldugu gibi yine Devlet Malzeme Ofisi'nden satin alinan 1 greyder, 1 silindir ve 4 adet beko loder, Aydinli vatandaslara hizmet etmek için yerini aldi. Yatirimlarini, hizmetlerin devamliligi için gerçeklestiren Büyüksehir Belediyesi, son 6 araçla birlikte yaklasik 30 milyon liralik büyük bir yatirim gerçeklestirmis oldu.

"Halkimizin vergilerini yine halkimiza hizmet olarak geri döndürüyoruz. "

Kaynaklarini halkin ihtiyaçlari ve talepleri dogrultusunda, verimli bir sekilde kullandiklarini belirten Baskan Özlem Çerçioglu, "Gelisen ve büyüyen bir kent olarak ihtiyaçlar ve taleplerde artis gösteriyor. Büyüksehir belediyesi olarak hizmet götürdügümüz yer sayisi her geçen gün artiyor. Altyapi ve üstyapi insasinda kaliteli, hizli ve etkin bir çalisma sürdüren ekiplerimize yardimci olmasi için, geçtigimiz aylarda Atatürk Kent Meydani'nda sergiledigimiz araçlara ilaveten 6 yeni is makinesi aldik. Halkimizin vergilerini yine halkimiza hizmet olarak geri döndürüyoruz. Aydin halkina en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalismaya devam edecegiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre