Aydın Barosu, JES'lerin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu

04.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:53

Aydın Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, düzenlediği basın toplantısı ile Jeotermal Elektrik Santrallerine ilişkin, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.



Aydın Barosu'nda düzenlenen ve Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail Türkbay tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Genel Sekreter Av. Anıl Yetişkin, Komisyon Koordinatörü Av. Dilek Ülker ve bazı avukatlar destek verdi.



Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail Türkbay yaptığı açıklamada 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 76. Maddesi Barolara; "Hukuk üstünlüğünü ve insan haklarını savunma görevi" verdiğini ifade ederek "Yaşama hakkı ile sağlıklı bir çevrede yaşamak en tabi insan haklarındandır. Bunun bilincinde olan baromuz çevre kirliliğine neden olduğu ve ruhsatsız çalıştığı kamuoyunun gündemine gelen JESlere karşı çalışma başlatmıştır. Kamuoyunun gündemindeki konu üzerinde yapılan çalışma sonunda Aydın genelinde şimdilik, 23 JES 'in Gayrisıhhi işletme ruhsatının olmadığı, 15'inin yapı kullanma izni bulunmadığı tespit edilmiştir. JES'lerin kurulması için öncelikle bir bina ve müştemilat gerekir. Bunlar için plan ve proje yapmaları inşaat izni almaları yapı kullanma izni (iskan ruhsatı) almaları zorunludur. Almazlarsa İmar yasasının 32. Maddesine göre inşaat yerel belediye tarafından mühürlenir" dedi.



JES'ler Yapı kullanım izni ve 2. Sınıf Gayrisıhhi müessese işletme ruhsatı almak zorunda olduğunu ileri süren Av. Türkbay açıklamasının devamında "Almamışlarsa; tesislerin kesin kabulünü yaparak işletmenin faaliyete geçmesine izin veren, ruhsat almayan, denetlemeyen, yasaları uygulamayan kurum ve kuruluşlar ile o kuruluşun ilgili biriminde görev yapan kişiler sorumludur. Baromuz, yasanın verdiği görevleri yerine getirmeyerek halkın sağlığını tehlikeye atan, yerel Belediyelerin ruhsat vermeye yetkili görevlileri ile Merkezi idarenin JES'lere ruhsat vermeye ve denetlemeye yetkili sorumlularının tespit edilerek hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerine verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA