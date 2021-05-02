Aydın'a hafta sonu turist yağdı
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Aydın'a hafta sonu turist yağdı

Aydın'a hafta sonu turist yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanmada müze ve antik kentler turistlere kaldı.

Türkiye'de 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanmada müze ve antik kentler turistlere kaldı. Aydın'a hafta sonu adeta turist yağarken, Ukrayna ve ABD'nin Teksas eyaletinden İncil'de sözü geçen yerleri görmek için gelen turistlerle Afrodisyas Antik Kenti ve Müzesi şenlendi.

Bugün sabah saatlerinde Ukrayna'dan Muğla'ya direkt uçuş ile gelen Ukraynalı turistler, Marmaris'e yerleştikten sonra Afrodisyas Antik Kenti'ni ziyaret etti. Milattan önce 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri bulunan ve 7 bin yıldır insanların yaşadığı Afrodisyas'a kalabalık bir grup olarak Amerika'nın Teksas eyaletinden gelen gençlerin ise İncil'de söz edilen kutsal mekanları ziyaret etmek için Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan ve dinleri Hıristiyanlığı araştırmak amacıyla Türkiye'ye geldikleri öğrenilen gençler, Afrodisyas'ı detaylı bir şekilde gezip incelediler.

Afrodisyas'ın Yahudiler için de önemli bir yer olduğunu belirten Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın, "Gençler Amerika'dan geliyor. Kilise ziyaretleri yapıyorlar. Antalya'dan başladık, bütün Türkiye'yi gezecekler. Önce kapanacaktı, sonra açılmış olması çok büyük bir kazanç Türkiye için. Yoksa göremeyeceklerdi buraları" diyerek turistlerin de çok mutlu olduğunu belirtti.

Ozan Sayın ile birlikte bölgeye gelen turistleri karşılayan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, sezonun ilk turistlerine çeşitli hediyeler verdi. Önümüzdeki günlerde Karacasu ve Afrodisyas'a gelen turist sayısının artacağına inandığını belirten Başkan İnal, bölgenin sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin değerlendirilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Aydın'ın tarih, deniz ve kum ve plaj turizminin yanında inanç turizmi açısından da çok önemli değerlere sahip olduğunu belirten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ise, pandemiye rağmen bunun avantajını yaşadıklarını söyledi. Tuncer, pandemi kısıtlamasının sona ermesi ile turizmin ciddi ivme kazanacağını inandığını söyledi.

Pandemi dolayısıyla çok kötü giden bir sezon ile karşı karşıya olduklarını belirten Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın "Ancak Türkiye'ye gelmek isteyen çok sayıda grup var" dedi. - AYDIN

Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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