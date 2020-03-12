Ayder'de dönüşüm altyapı ve yol çalışmaları ile başladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ayder'de dönüşüm altyapı ve yol çalışmaları ile başladı - Haber
Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Ayder'de dönüşüm altyapı ve yol çalışmaları ile başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları alt yapı, yol ve otopark yapımı ile başladı.

12.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:49
Ayder'de dönüşüm altyapı ve yol çalışmaları ile başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları alt yapı, yol ve otopark yapımı ile başladı.


5 bakanlığın ortaklaşa Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülmesi planlanan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkları'na Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda harekete geçildi. İlk olarak alt yapı ve yol çalışmalarının başlatıldığı dünyaca ünlü turizm merkezinde yollar kazılarak alt yapı için borular yerleştiriliyor. Haziran ayında bitmesi planlanan alt yapı çalışmalarının yanı sıra içerisinde bin 700 araç barındırabilecek otopark için de çalışmalar başladı. Maksimum 2 katlı olması planlanan ve yatay mimari ile yapılacak olan otoparkın da kısa sürede tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılması planlanıyor.


30 yıldır Ayder Yaylası'nda esnaflık yapan ve sürecin kendileri için de turistler için de çok iyi olacağını dile getiren Cansu Yılmaz "Ayder'de 30 yıldır esnafız. Bizde işin içinde olarak sıkıntılar yaşıyoruz ama süreç hepimiz için güzel geçecek. Tamamen Ayder turizminin sezonuna hazırlanıyoruz. Şuan da bir doluluk görünüyor zaten Nisan ayı ile birlikte. İnşallah 20 gün içerisinde burayı yetiştirmeye çalışacaklar. Yollar olduktan sonra otopark var. O da 2 yılda olacak diyorlar. Işıklandırmalar yapılacak. Hem gelen misafirler güzel ağırlanacak hem biz esnaflar biraz rahat etmiş olacağız" dedi.


Ayder Yaylası için ağır geçen kış döneminde yağan kar nediyle çalışma yapılamadığını, bu yüzden çalışmaların aksadığını fakat kısa sürede bitirilmesini beklediklerini dile getiren Erhan Seydioğlu ise "Şuanda iyi çalışıyorlar. Çalışmaları 24 saate çıkartmayı düşünüyorlar. Fakat birkaç eksiklerimiz vardı. Kar yağdığı dönem fazla çalışamadılar. Haziran ayında bitireceklerini söylüyorlar. Projeyi gördük, bekliyoruz, güzel olur diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.


Çalışmaların ardından Ayder Yaylası'nın turistler için daha iyi bir ortam sağlanacağını dile getiren Oğuz Okan ise "Kanalizasyon hatları, yağmur suyu hatları ve elektrik hatları yenileniyor. Hemen akabinde tüm yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Daha sonra duvar çalışmaları ve asfalt çalışması ile çalışmalar son bulacak. Ara ara çalışma saatlerine göre trafiğe kapanacak ama bunun için henüz net bir tarih saat vermediler bize. Çalışmalardan sonra Ayder Yaylası'nda turistleri daha iyi ağırlayabileceğiz" dedi.


İller Bankası tarafından ihalesi yapılan Ayder Yaylası Ayder İçi Yol ve Altyapı Yapım İşi altyapı çalışmaları için Kasım ayında çalışmalara başlanmış ancak yoğun geçen kış şartları ile ara verilmişti. Mart ayı ile birlikte Ayder içi yolu altyapı çalışmaları tekrardan hızlı bir şekilde çalışmalara başlanırken, turizm sezona yetiştirilmesi içi gece gündüz çalışılarak çalışmaların tamamlanması amaçlanıyor. Bu nedenle söz konusu çalışmaların aksamadan yürütülmesi için Ayder Yaylası Kaçkar Resort Otel'in yol ayrımından itibaren 08: 00 – 12: 00 ile 13: 30 -17: 00 saatleri arasında Ayder iç yolunun tamamı araç trafiğine kapatıldı. Ramazan Bayramına yetiştirilmesi için bu kararın alındığı ve Ramazan Bayramı'na kadar çalışmaların tamamlanması planlanıyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı Haber
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Alman profesör 'Sıcaklık virüsü durdurur mu?' sorusunu yanıtladı Haber
Alman profesör "Sıcaklık virüsü durdurur mu?" sorusunu yanıtladı
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Haber
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı! Ürün stoğu yapmak isteyenler rafları boşalttı
Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı! Ürün stoğu yapmak isteyenler rafları boşalttı
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi...
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Ayder'de dönüşüm altyapı ve yol çalışmaları ile başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 10:00:17. #1.14#