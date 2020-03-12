Aydemir: '12 Mart tarihin dadaşça yazıldığı kutlu vakit'
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Milletvekili, Güncel

Aydemir: '12 Mart tarihin dadaşça yazıldığı kutlu vakit'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, '12 Mart Diriliş Destanı; Ruhunu Malazgirt'ten, yol haritasını kutlu Fetihten, ilhamını İla'yı Kelimetullah için Devleti Ebed Müddet diyen ecdattan alan Erzurumluluğun tarifi, dadaşlığın takdimi, Yüce Türk Milletinin küresel idrakte tasviridir.

12.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:57
Aydemir: '12 Mart tarihin dadaşça yazıldığı kutlu vakit'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, '12 Mart Diriliş Destanı; Ruhunu Malazgirt'ten, yol haritasını kutlu Fetihten, ilhamını İla'yı Kelimetullah için Devleti Ebed Müddet diyen ecdattan alan Erzurumluluğun tarifi, dadaşlığın takdimi, Yüce Türk Milletinin küresel idrakte tasviridir. ' dedi.


'ERZURUM MUKADDES BİR RUH COĞRAFYASIDIR'


12 Martla ifade bulan milli ve mukaddes uyanışın, dadaşlığın işaret ettiği alpçe mana bilinmeden, Erzurum'un manevi atmosferi teneffüs edilmeden, Aziziye, Mecidiye, Hamidiye manevi durakları görülmeden tam manasıyla anlaşılamayacağına işaret eden Milletvekili Aydemir, '12 Martı tarihe kaydeden asaletin temeli Hakka tapan bir millet oluşumuzdur. Erzurum hakk ekseninde, aziz Milletimizin yeniden varoluşunu ilan ettiği mukaddes bir ruh coğrafyasıdır. ' kaydını düştü.


'ERZURUM KİLİD-İ MÜLKİ İSLAM'IN'


Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi'nin, Şehri Mübarek Erzurum'u; 'Erzurum kilid-i mülki İslam'ın/Mevla'ya emanet olsun Erzurum/Erzurum derbend-i ehl-i imanın'Mevla'ya emanet olsun Erzurum' dizeleriyle berceste bir vurgu ve farkındalıkla tercüme ve teşyi ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, 'Erzurum, var olduğu günden beri mukaddesatı için 'Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' kararlılığını, can adayarak takdim eden dadaşlığın adresidir. ' dedi.


'DADAŞI DOĞURAN ANA/TAŞIR MI KARNINDA EĞİLECEK BAŞ'


Bir şairin, "Dedim ki; "Dadaşı doğuran ana/Taşır mı karnında eğilecek baş? " dizeleriyle anlattığı dadaş duruşunun emsalsiz ve eşsiz bir vakarı tescil ve tebcil ettiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Merhume Halide Nusret Zorlutuna'nın kaydettiği üzere; 'Zorlu dedelerim kükrer sesinde'7Ninemin gülüşü, güler sesinde/Tarihimin karanlık devresinde/ Hançerdin düşmana, vurdun Erzurum'. Bu manada 12 Mart sözün bittiği, küfür ve emperyalist ezberlerin bozulduğu, tarihin yeniden ve dadaşça yazıldığı kutlu bir zaman dilimidir. ' ifadesine yer verdi.


'DADAŞLAR, HÜDANIN EBEDİ SERHADDİ'


12 Mart 1918'in; Milli Şair Mehmet Ersoy'un, 'Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?/Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram?/Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkam.' teşhisiyle ortaya koyduğu 18 Mart 1918 Çanakkale ruhunun girizgahı olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Huda'nın ebedi serhaddi' olan yüce milletimiz, Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet ve Tek Bayrak amentüsünü 12 Martla bir kez daha cihana belletmiş, 'Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur' hakikatini şer ve ihanet odaklarına, onlara destek veren işgalci zihniyete ezberletmiştir. ' dedi.


12 MART1918'DEN 12 MART 1921'E


1918'de kaydedilen tarihi zaferle 12 Mart 1921'de İstiklal Marşının kabulünün12 Mart'la buluşmasını ilahi bir tecelli, mübarek bir tezahür olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, 'Abide milletin abide şahsiyeti Milli Şairimiz, irfanımızın sözcüsü, bizim milli ve manevi temellerimizi İstiklal Marşı'yla küresel idrake kaydeden Mehmet Akif Ersoy'u bil vesile rahmetle anıyoruz. ' niyazında bulundu.


TEBRİK


Milletvekili Aydemir, 'Efe Hazretlerinin, 'Rabbim hıfzeyleye düşman şerrinden/Gazap göstermeye berrü bahrinden/Hususa ki Erzurum'un şehrinden/ Mevla'ya emanet olsun Erzurum' niyazını yürekten yineliyor; şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve tazimle yad ediyor, dadaşların 12 Mart coşkusunu paylaşıyoruz. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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