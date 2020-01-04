Ayça Varlıer kimdir? Ayça Varlıer kaç yaşında, nereli? Ayça Varlıer son hali

04.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:06

Ayça Varlıer son hali, estetiksiz hali! amerika ve Moskova'da eğitim aldı. Haldun Dormen oyunlarında sıkça sahneye çıktı. Afife Tiyatro Ödüü ve Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. Aynı zamanda kendi şarkıları ve albümü bulunuyor. Ayça Elif Varlıer biyografisi, boyu ve daha fazlası haberimizde...

AYÇA ELİF VARLIER KİMDİR?

Ünlü oyuncu, 22 Haziran 1977'de Balerin Duygu Varlıer ile iktisatçı Oktay Varlıer'in kızı olarak Ankara'da dünyaya geldi. Öğrenci değişim programı kapsamında lisenin ikinci sınıfındayken New Jersey'e gitti. Liseden mezun olduktan sonra Hartford Üniversitesi'ne bağlı The Hartt School'da müzikal tiyatro eğitimi aldı. Harvard Üniversitesi'nin Moskova Sanat Tiyatrosu Okulu araclığı ile Moskova'da 4 aylık oyunculuk eğitimi gördü.

The Acting Company seçmelerinde seçildi ve İlkbahar Uyanışı, Mançalı Şövalye, Gönül Yolu, Working, 42. St., 4. Henri (Enrico IV), Battleship Potemkin ve Virgin Trunk oyun ve müzikallerinde yer aldı. 11 Eylül saldırıları sonrasında Türkiye'ye döndü. Piyanist Fahir Atakoğlu'na solist olarak eşlik etmeye başladı. 2004'te, Kanal D'de yayımlanan Karım ve Annem dizisinde canlandırdığı Doktor Buket karakteriyle ilk dizi deneyimini yaşadı.

GÜMÜŞ DİZİSİ SAYESİNDE TANINDI

Ocak 2005-Haziran 2007 arasında Gümüş dizisinde Pınar karakterini canlandırdı. Dizinin popüler hale gelmesiyle adını Arap dünyasında dahi duyurdu. 15 Şubat 2005'te ilk kez sahnelenen Batı Yakasının Hikayesi (West Side Story) müzikalinde Anita karakterini oynadı. 2005'te vizyona giren Anlat İstanbul'un "Külkedisi" bölümüyle sinemaya da adım attı. Aynı yıl vizyona giren O Şimdi Mahkum filminde yer aldı. 2007'de, Turkmax'te yayımlanan televizyon filmi Havva Durumu'nda Burcu'yu canlandırdı. Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinde Süheyla olarak yer almaya başladı. 13 Ağustos 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda tek gösterimlik gerçekleştirilen Rock Müzikaller'de sahne aldı. 2008'de, Show TV'de yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun birkaç bölümde bulundu ve yine bu dönemde Mart-Haziran 2008 arasında Limon Ağacı dizisinde göründü. Ağustos 2008'de, ailesiyle birlikte WAMP adlı menajerlik, organizasyon ve tasarım şirketini kurdu.

2008 yılında Son Bahar dizisindeki Sabiha Yılmaz rolü, dizi kariyerinin ilk başrolü oldu. 2009-2010 yıllarında Geniş Aile dizisinin birkaç bölümünde yer aldı. Haldun Durmen tarafından yazılıp yönetilen Sil Baştan adlı tiyatro oyununda oynadı.

EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Leyla'nın Evi müzikalinde, Roxy karakteriyle yer almaya başladı. Bu oyundaki performansıyla; 21 Mart 2011'de gerçekleştirilen 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En Başarılı Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Kadın Oyuncusu kategorisinde, 25 Nisan 2011'de gerçekleştirilen 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde ise Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu kategorisinde verilen ödüllerin yanı sıra Vasfı Rıza Zobu Tiyatro Ödülü'nün sahibi oldu. İlk gösterimi 10 Mayıs 2010'da, 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışında yapılan ve İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Hekate'nin Şarkısı adlı müzikalde yer aldı. 6 Ağustos 2010'da Emir Ersoy & Projecto Cubano'nun derleme albümü Yaşama Bir Şans Ver'de, "Bir Zaman Hatası" adlı şarkıyı seslendirdi.

2010-2011 yıllarında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde, Bahar karakterini canlandırdı. Kadrosunda yer aldığı Kalbim 4 Mevsim, Ocak-Nisan 2012 arasında yayımlandı. 12 Mayıs 2012'de, Karnaval'da, "Sil Baştan" şarkısını seslendirdi. 6 Şubat 2013'te, ilk stüdyo albümü Elif yayımlandı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği 2013'de yapılan Taş Mektep'te Güzide'yi canlandıran Varlıer, aynı yıl vizyona giren Günce'de Melike karakteriyle yer aldı.

Şubat-Nisan 2014 arasında Zeytin Tepesi dizisinde Yıldız Gökçener'i canlandırdı. Aynı yıl vizyona giren Olur Olur! adlı komedi filminde yer aldı. 2015'de Mavi Gece isimli fantastik komedi filminin başrolünde kendisine Fırat Tanış eşlik etti. Çeşitli sanatçıların albümlerinde şarkılar ve kampanyalarda şiirler seslendirdi. Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye aynı adlı romanından Tuncer Cücenoğlu tarafından uyarlanan, 12 Eylül 2015'te sahnelenen Fosforlu'nun Hikayesi müzikalinin baş karakteri Fosforlu Cevriye'yi canlandırdı. Bu rolüyle, 2 Mayıs 2016'daki 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, Yılın En Başarılı Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Kadın Oyuncusu kategorisinde verilen ödülü elde etti. Mart-Haziran 2016'da Kehribar dizisinde yer aldı. Aynı yıl, Almanya'nın Das Erste kanalında yayımlanan Mordkommission Istanbul dizisine konuk oyuncu oldu. 14 Şubat 2017'de "Hoşçakal" şarkısını ve şarkıya eşlik eden video klibi kendi YouTube kanalından yayımladı. Hayat Şarkısı'nda da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Kasım 2017'de ekrana gelmeye başlayan Kalk Gidelim adlı dizisinde Nurcan Dal'ı canlandırıyor. Sonrasında Tahir ile Zühre müzikalinde Zühre olarak yer almaya başladı.