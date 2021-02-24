Ayça Mazlum'un babası kimdir? Doya Doya Moda Ayça Mazlum kimdir, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda, her gün yeni bölümleriyle seyircileri ekran başına kilitliyor. Yarışmaya yeni dahil olan yarışmacı Ayça, yayınlanan bir bölümde gözyaşlarını tutamadı. Babasının yaşadığı zor durumları anlatan Ayça herkesi meraklandırdı. Bu nedenle Ayça Mazlum'un babası kimdir? Doya Doya Moda Ayça Mazlum kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi.

AYÇA MAZLUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayça Mazlum aslen Trabzonludur. Moda tasarım mezunu ve yüzme antrenörü olan Ayça, bir butik işletiyor. 1.80 boya sahip olduğunu söyleyen Ayça özellikle jüri üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı. Ayça 89 kilo. Ayça, 42-44 beden giyiniyor.

DOYA DOYA MODA AYÇA MAZLUM'UN BABASI KİM?

Ankara'da doğan Ayça 7 yaşındayken babasının trafik kazası geçirmesi nedeniyle beyninde hasar oluşmuş. Bu dönemdeyken kız kardeşi 5, erkek kardeşi ise 3 yaşındaymış. Aynı zamanda şeker hastası olan Ayça'nın babası bu kaza öncesinde İstanbul, Trabzon ve Ankara'da fabrikaları olan, toptan balık işleri yapan,her şehirde yazıhaneleri olan ve iş yerleri bulunan ünlü bir iş adamı. Ayça babasını çocuğu gibi büyüttüğünü anlattı. Ayça bu durumdan sonra Trabzon'a taşınmış. Çok lüks bir yaşamdan sıradan bir yaşama geçmiş. eskiden şoförleri ve hizmetçileri olduğunu söyleyen Ayça, ben hiç çocuk olamadım dedi. Ayça'nın babası bu rahatsızlıktan sonra düşüp kalçasını kırıyor ve durumu ağırlaşan Ayça'nınbabasının 3 defa kalbi duruyor. Bu olaylardan sonra Ayça'nın babası düğün günüvefat etmiştir.