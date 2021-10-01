Ayça Bingöl kimdir? Ayça Bingöl kaç yaşında, nereli? Ayça Bingöl biyografisi!

Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda'da Derya'nın da hikayesi işlenecek. Dizinin kadrosuna dahil olan Ayça Bingöl, Derya karakterine hayat verecek. Peki, Ayça Bingöl kimdir? Ayça Bingöl kaç yaşında, nereli? Ayça Bingöl mesleği nedir? Ayça Bingöl dizi ve filmleri neler? Ayça Bingöl hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Ayça Bingöl (d. 16 Ocak 1975, İstanbul), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.

Kamera karşısına ilk kez 1993'te Süper Baba isimli dizi ile geçen Ayça Bingöl, 2010 yılında yayınlanan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı dizide canlandırdığı Cemile karakteri ile adını duyurdu. Oyunculuk dışında film ve dizilerde seslendirme yapan Bingöl, "Benim Adım Gültepe", "Babam ve Ailesi", "Utanmazlar", "Sonsuz", "Ay Büyürken Uyuyamam", "Benim Dünyam" gibi birçok yapımda rol aldı.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Ümran karakterine hayat veren Ayça Bingöl, 1.63 metre boyunda, 50 kilo ve Oğlak burcudur.

ÖDÜLLERİ

2013 – 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın Kadın Oyuncusu – Çehov Makinesi

2012 – Antalya Televizyon Ödülleri – Drama Dizisi En İyi Kadın Oyuncu – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011 – Antalya Televizyon Ödülleri – Drama Dizisi En İyi Kadın Oyuncu – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri "Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu" Öyle Bir Geçer Zaman ki

2008 – 6. Tiyatro Tiyatro Ödülleri – Yılın Kadın Oyuncusu – Bana Bir Picasso Gerek

2008 – 12. Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın en başarılı kadın oyuncusu – Bana Bir Picasso Gerek

2008 – 13. Sadri Alışık Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu – Bana Bir Picasso Gerek

2009 – 16. Çırağan Lions Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu – Nehrin Solgun Yüzü

Ayça Bingöl'ün rol aldığı tiyatro oyunları: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Çehov Makinası – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Şölen – Tiyatro Stüdyosu

Nehrin Solgun Yüzü – Tiyatro Stüdyosu

Bana Bir Picasso Gerek – Duru Tiyatro

Paramparça – Yeditepe Oyuncuları

Tıpkı Sen Tıpkı Ben – Yeditepe Oyuncuları

Klakson, Borazan ve Bırtlar – Tiyatro Fora

Bugün Git Yarın Gel – Dormen Tiyatrosu

Yukarıda Biri mi Var – Dormen Tiyatrosu

Nehir – Oyun Atölyesi

Zafer Madalyası – Dormen Tiyatrosu

Olacak Şey Değil – Dormen Tiyatrosu

Kare As – Dormen Tiyatrosu

Oyun Karıştı – Dormen Tiyatrosu

DİZİ VE FİLMLER

2019 – Kardeş Çocukları (Ümran) (TV Dizisi)

2018 – Müslüm (Emine) (Sinema Filmi)

2016 – Babam Ve Ailesi (Nilgün) (TV Dizisi)

2015 – Bilal: Özgürlüğün Sesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Gülümser) (TV Dizisi)

2013 – Benim Dünyam (Handan) (Sinema Filmi)

2011 – Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Melek) (Sinema Filmi)

2010 – 2013 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Cemile) (TV Dizisi)

2010 – Samanyolu (Evsed) (TV Dizisi)

2009 – Sonsuz (Aylin) (Sinema Filmi)

2009 – Melekler ve Şeytanlar (Ayelet Zurer Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar (Şehsuvar) (Sinema Filmi)

2009 – Buz Devri 3 : Dinozorların Şafağı (Ellie (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2008 – Küçük Kadınlar (Özgür) (TV Dizisi)

2007 – Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Hayat Kavgam (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Rüya) (TV Dizisi)

2007 – Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – 28 Hafta Sonra (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – İki Aile (Füsun) (TV Dizisi)

2006 – Tramvay (Seval) (Sinema Filmi)

2006 – Taşların Sırrı (Gülergül) (TV Dizisi)

2006 – Orman Çetesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Kebab Connection (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Yadigar (Sedef) (TV Dizisi)

2004 – Köpekbalığı Hikayesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Hayatın Benim (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – 2006 – Sihirli Annem (TV Dizisi)

2002 – Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (Arwen Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Define Gezegeni (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Anne Babamla Evlensene (TV Dizisi)

2001 – Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (Arwen Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 – Harry Potter ve Felsefe Taşı (Seslendirme) (Sinema Filmi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2001 – Çiçek Taksi (TV Dizisi)

2001 – Atlantis: Kayıp İmparatorluk (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 – Gözlük (Kısa Film)

2000 – Evdeki Yabancı (İpek Erez) (TV Dizisi)

1999 – Sır Dosyası (Alev) (TV Dizisi)

1999 – Deli Yürek (Açelya Elmas Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1999 – Astronotun Karısı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Ayça) (TV Dizisi)

1996 – Tatlı Kaçıklar (Hülya) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Canan) (TV Dizisi)

1993 – Süper Baba (Ayça) (TV Dizisi)

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