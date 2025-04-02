Aybüke Pusat'ın sosyal medya paylaşımı sonrası başlayan spekülasyonlar, oyuncunun Teşkilat dizisindeki akıbetini gündeme taşıdı. Özellikle bazı medya temsilcilerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar, "Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?" sorusunu daha da ön plana çıkardı. Hayranları ise resmi bir açıklama bekliyor. Peki, Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?

AYBÜKE PUSAT TEŞKİLAT DİZİSİNDEN ÇIKARILDI MI?

Aybüke Pusat'ın TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılıp ayrılmadığı konusunda şu an için resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Son günlerde Pusat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı, çeşitli tepkilere neden olmuş ve bu durum, dizideki geleceği hakkında spekülasyonlara yol açmıştır.

Gazeteci Cem Küçük, Pusat'ın bu paylaşımına tepki göstererek TRT Genel Müdürü'ne oyuncunun diziden ayrılması yönünde bir çağrıda bulunmuştur.

'Ekonomik boykot' çağrılarına destek paylaşımında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.