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TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?

Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?
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Haberler
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Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı sorusu, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen tartışmalarla birlikte dizinin hayranları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinde "Neslihan" karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın geleceği merak konusu oldu. Peki, Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı, diziden ayrılıyor mu?

Aybüke Pusat'ın sosyal medya paylaşımı sonrası başlayan spekülasyonlar, oyuncunun Teşkilat dizisindeki akıbetini gündeme taşıdı. Özellikle bazı medya temsilcilerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar, "Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?" sorusunu daha da ön plana çıkardı. Hayranları ise resmi bir açıklama bekliyor. Peki, Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?

AYBÜKE PUSAT TEŞKİLAT DİZİSİNDEN ÇIKARILDI MI?

Aybüke Pusat'ın TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılıp ayrılmadığı konusunda şu an için resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Son günlerde Pusat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı, çeşitli tepkilere neden olmuş ve bu durum, dizideki geleceği hakkında spekülasyonlara yol açmıştır.

Gazeteci Cem Küçük, Pusat'ın bu paylaşımına tepki göstererek TRT Genel Müdürü'ne oyuncunun diziden ayrılması yönünde bir çağrıda bulunmuştur.

'Ekonomik boykot' çağrılarına destek paylaşımında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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