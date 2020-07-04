Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
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Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda ilk kez bu kadar net konuştu ve Cumhurbaşkanı'nın imzalayacağı bir kararnameyle bunun mümkün olacağını, ibadete açılması durumunda da itiraz etmeyeceklerini belirtti.

Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
04.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:31

Türkiye'nin son haftalarda gündeminde olan Ayasofya'nın cami olması tartışmasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan oturur, bir kararname yazar, resmi gazetede yazılır, ibadete açılır. 'CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm' diye düşünüyorsa, hayır bunu düşünmesin" diye konuştu.

Independent Türkçe'den Benan Kepsutlu, Kılıçdaroğlu'na şu soruyu yöneltti: "Ayasofya'nın cami olması, Danıştay'ın kararı gündemde. Çok tartışıldı, konuşuldu. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklaması var, bir taraftan Putin'in açıklamaları var gibi. Ayasofya cami olursa neye çözüm olur? Olmazsa nasıl bir sorun yaratır?"

CHP Genel Başkanı, cevap olarak şunları söyledi:

"TÜMÜYLE İBADETE KAPALI DEĞİL"

"Şöyle, Ayasofya zaten şu anda ibadet yapılan bir yer. Yani oranın da bir görevli imamı var zaten. Yani ibadet yapılıyor, tümüyle ibadete kapalı bir alan değil aslında. Ayasofya tabi bir dünya kültür mirası aynı zamanda, öyle kabul etmek lazım. Bu iç siyasette zaman zaman kullanılıyor. 'İşte cami yapalım, ibadete açalım' diye kullanılıyor.

"ERDOĞAN, BİR KARARNAME YAZAR İBADETE AÇILIR"

Biz inanç merkezlerinin iç siyasete malzeme edilmesini doğru bulmuyoruz. İktidar, "Ben Ayasofya'yı ibadete açıyorum" diyorsa kararname elinde. Erdoğan oturur, bir kararname yazar, resmi gazetede yazılır, ibadete açılır, müze olmaktan çıkar. Bu kadar basit.

"CHP İTİRAZ EDER DİYE DÜŞÜNMESİN"

Şimdi bu olayı büyütüp bu olayı Türkiye'nin, dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok. Sen eğer bunu kullanıyorsan siyaseten, 'Bunu ben açtığımda takdirde, cami olarak açtığım takdirde oyum artacaktır' diyorsan ve hedefi böyle koyup, 'Acaba ben bunu söylediğimde CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm' diye düşünüyorsa, hayır bunu düşünmesin.

"BU KADAR BASİT BİR OLAYI DÜNYANIN GÜNDEMİNE GETİRMENİN MANTIĞI YOK"

Otursun, hemen kararnameyi imzalasın. Resmi gazetede ilan etsin. Ayasofya'yı da ibadete açsın. Bu kadar basit. Bu kadar basit olan bir olayı, kendisi açısından bu kadar basit olan bir olayı dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok yani.

"BİR KARARNAMEDE DE CAMİ OLARAK AÇILABİLİR"

Ben, 'Ayasofya evet, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından korunmaktadır, tamiri onarımı yapılmaktadır. Şimdi halkın büyük bir kesimi ibadete açılmasını istemektedir. Biz de ibadete açtık.' Bir kararnamede. Bir kararnamede müze yapılmış, bir başka kararnamede de cami olarak açılabilir."

Manşet

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