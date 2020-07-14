Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
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Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket

Ayasofya'nın 86 yıl sonrası yeniden ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan Türkiye'yi hedef alan yeni bir açıklama geldi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Ayasofya kararını "gereksiz ve dar görüşlü" hareket olarak nitelendirdi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
14.07.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:24

Danıştay 10. Dairesi'nin, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili Yunanistan'dan küstah bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararını "gereksiz ve dar görüşlü" hareket olarak değerlendirdi.

AB'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Miçotakis ayrıca, Avrupa Birliği'ne Ankara'nın Akdeniz'deki petrol aramalarına daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

"TÜRKİYE'YE MÜMKÜN OLAN TÜM KANALLARDAN YANIT VERECEĞİZ"

"Türkiye geriye doğru attığı bu adım ile batı dünyası ve batılı değerlerle olan bağını kötüleştirmeyi seçiyor" diyen Miçotakis, Ayasofya ile ilgili olarak da "Türkiye'nin bu gereksiz ve dar görüşlü adıma Yunanistan mümkün olan tüm kanallardan yanıt verecek" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı.

İLK NAMAZ 24 TEMMUZ'DA KILINACAK

Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Cami'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Manşet

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