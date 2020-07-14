Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket Ayasofya'nın 86 yıl sonrası yeniden ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan Türkiye'yi hedef alan yeni bir açıklama geldi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Ayasofya kararını "gereksiz ve dar görüşlü" hareket olarak nitelendirdi.

Danıştay 10. Dairesi'nin, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili Yunanistan'dan küstah bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararını "gereksiz ve dar görüşlü" hareket olarak değerlendirdi. AB'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI Miçotakis ayrıca, Avrupa Birliği'ne Ankara'nın Akdeniz'deki petrol aramalarına daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu. "TÜRKİYE'YE MÜMKÜN OLAN TÜM KANALLARDAN YANIT VERECEĞİZ" "Türkiye geriye doğru attığı bu adım ile batı dünyası ve batılı değerlerle olan bağını kötüleştirmeyi seçiyor" diyen Miçotakis, Ayasofya ile ilgili olarak da "Türkiye'nin bu gereksiz ve dar görüşlü adıma Yunanistan mümkün olan tüm kanallardan yanıt verecek" açıklamasında bulundu.