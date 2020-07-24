Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması sevinçle karşılandı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması sevinçle karşılandı

Şırnak, Elazığ, Bingöl, Batman ve Diyarbakır'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla tekrar ibadete açılmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı, lokma dağıtıldı.

24.07.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:53

Şırnak, Elazığ, Bingöl, Batman ve Diyarbakır'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla tekrar ibadete açılmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı, lokma dağıtıldı.

Şırnak'taki Geylani Camisi önünde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni okudu.

Grup bildirinin okunması sırasında sık sık tekbir getirdi. Etkinliğe Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.

Elazığ

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları teşkilatı, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basın açıklaması yaptı.

Teşkilat üyeleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla kentin tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Sarahatun Camisi'nde şükür duası etti.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç, ülke olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya devam edeceğini ifade eden Güleç, şunları kaydetti:

"Yüce Rabb'imize sonsuz şükürler ediyoruz, artık Ayasofya'da ibadet edebileceğiz. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız, şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya'ya artık abdest alarak gireceğiz. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya devam edecektir."

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik de katıldı.

Bingöl

Bingöl'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasıyla dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Saat Kulesi önünde "Haydi Bingöl Ayasofya Camii'nin heyecanına ortak ol" sloganı ile düzenlenen etkinlikte konuşan TÜGVA Şube Başkanı Muhammed Arpacık, duydukları mutluluğu paylaştı.

Bu heyecanı yaşamak için toplandıklarını anlatan Arpacık, "Bizler bugün İstanbul'da olamasak da Bingöl'de bu heyecana ortak oluyor ve Bingöl Ulu Camii'nden Ayasofya'ya selam gönderiyoruz." diye konuştu.

Ulu Cami imamı Mücahit Çelik tarafından daha sonra dualar okundu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafının bulunduğu pankart önünde fotoğraf çektirdi.

Batman

Batman'da AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, tarihi bir günü yaşadıklarını söyledi.

"86 yıl sonra büyük bir hasret içinde beklediğimiz güne ulaştık. Allah'a şükür Ayasofya cami olarak ibadete açıldı. Ayasofya öyle alelade bir mabed değil. Allah'ın izniyle Ayasofya'nın açılışı Kudüs ve Mescidi Aksa'nın kurtuluşuna vesile olacak ve onu müjdeleyecek bir adım olacak." ifadelerini kullanan Gür, Allah'a şükrettiklerini kaydetti.

Diyarbakır

Sur ilçesindeki tarihi Ulucami önünde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliği öncülüğünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

TÜGVA İl Temsilcisi Mahmut Yağmur Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açılmasının hayırlı olmasını diledi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması sevinçle karşılandı

Kaynak: AA

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