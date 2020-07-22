Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu
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Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu

Diyarbakır, Mardin ve Osmaniye'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerince, "Ayasofya için 100 bin Fetih Suresi" etkinliği kapsamında Beyazıt Meydanı ile eş zamanlı olarak Fetih Suresi okundu.

22.07.2020 21:54 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:59

Diyarbakır, Mardin ve Osmaniye'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerince, "Ayasofya için 100 bin Fetih Suresi" etkinliği kapsamında Beyazıt Meydanı ile eş zamanlı olarak Fetih Suresi okundu.

ÖNDER Diyarbakır İmam Hatipliler Derneği Başkanı Siraceddin Öztoprak, dernek binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra ibadete açılması kararının tüm dünya Müslümanları tarafından da sevinçle karşılandığını ifade eden Öztoprak, bu kapsamda binlerce Fetih Suresi okuduklarını kaydetti.

Öztoprak, Ayasofya'nın UNESCO Dünya Mirası listesine de alındığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yıllarca ecdat yadigarının asli hüviyetini kazanması ve mahzun Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için dua ettik. Ama her şeyin bir vakti, saati vardı. Ayasofya'nın özlediği cemaatine kavuşması için beklemesi gerekiyordu. 86 yıllık ayrılıktan sonra bizleri ulu mabede kavuşturan Allah'a şükrediyoruz."

24 Temmuz'da Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma namazının heyecanını yaşadıklarını belirten Öztoprak, "Bize bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun. Kalbimizde sevdamız, dilimizde duamız olan Ayasofya Camisi için artık şükür makamındayız." ifadelerini kullandı.

Mardin

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Mardin Şube Başkanı Abdulsamet Yılmaz, Türkiye genelinde binlerce Fetih Suresi'nin okunduğunu belirtti.

İstanbul'un Fethi'nin nişanı Ayasofya'nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet'in ilk cuma namazını kıldığı gibi bizler de 24 Temmuz'da cuma namazında Ayasofya'da olacağız. Bu güzel haberi aldığımızdan beri ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinde binlerce Fetih Suresi okuyarak dualar etmeye başladık. Bize bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun. Ayasofya bizim kabul olan duamız." diye konuştu.

Osmaniye

Osmaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda imam hatip öğrencileri Fetih Suresi okudu.

Önder İmam Hatipliler Derneği Şube Başkanı Ömer Bahçeci, Ayasofya'nın cuma namazıyla ibadete açılacak olması dolayısıyla Fetih Suresi okuduklarını aktardı.

"Medeniyetimizin binlerce yıllık sembolü ve İstanbul'un fethinin nişanı Ayasofya, 86 yıl aradan sonra tekrar cami oluyor. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde ilk uğrak yeri, Rabb'ine şükretmek için gelip secdeye kapandığı mabetti. Bize bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun." diyen Bahçeci, şunları kaydetti:

"Dualarımız kabul oldu. Bir emaneti üstlendiğimizin bilinciyle, sorumluluğumuzun ağır olduğunun farkındayız. Bir o kadar da huzurlu ve mutluyuz. Okuduğumuz binlerce Fetih Suresi ile bugün burada şükrümüzü eda ediyoruz."

Bahçeci, 24 Temmuz'da cuma namazında Ayasofya'da olacaklarını belirtti.

Etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu

Kaynak: AA

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