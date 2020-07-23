Ayasofya Camii'ne atanan imam ve müezzin belli oldu mu? Ayasofya Camii imam ve müezzinleri kimler olacak?
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Ayasofya Camii'ne atanan imam ve müezzin belli oldu mu? Ayasofya Camii imam ve müezzinleri kimler olacak?

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak.

Ayasofya Camii'ne atanan imam ve müezzin belli oldu mu? Ayasofya Camii imam ve müezzinleri kimler olacak?
23.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:29

Ayasofya Camii'ne atanacak imamve mezzinler merakla bekleniyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kameralar karşısına geçerek Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini kamuoyuna tanıttı. Buna göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın imam olarak atandı.

"3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz. İlk defa bir profesörü imam olarak atıyoruz" diyen Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıkladığı isimler şunlar:

AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu

AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran

Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban

İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü

Asılerenİstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik

Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.

Ayasofya Camii'ne atanan imam ve müezzin belli oldu mu? Ayasofya Camii imam ve müezzinleri kimler olacak?

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