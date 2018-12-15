Ayancık'ta Engelliler ve Yaşlılar Yaşam Merkezi Açıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından belediyece tahsis edilen alana yaptırılan 'Engelliler ve Yaşlılar Yaşam Merkezi' ile engelliler için bağışlanan hizmet aracı törenle hizmete girdi.

Kapalı pazar yeri alanında yapımı tamamlanan 'Zeki Özünlü Engelliler ve Yaşlılar Yaşam Merkezinin açılışında konuşan Ayancık Belediye Başkanı Aslan Özdemir, Ayancıklıların toprağına hizmeti daima kendine şiar edindiğini, açılışı yapılan yaşam merkezinin de bunun en güzel örneği olduğunu söyledi. Özdemir, "Mutlu bir hayat için; güçlü aile, büyük ailenin gerekliliğine inanıyoruz.Güzel ilçemiz Ayancık'ta, akrabalık bağları kuvvetli, komşuluğun hakkını verip, kimsesizleri gözeterek ve yarınlara umut ile bakarak mutlu yaşıyoruz. Ayancıklı toprağına bağlıdır. Havasına-suyuna tutkundur. Mezarda yatan atasını sahipsiz, fatihasız, yalnız bırakmamıştır. Dünyayı dolaşır, yine de huzuru Ayancık'ta bulur. Ayancık; Karadeniz'in bir incisi, aşkımız, sevdamızdır. Bu aşkı ve sevdayı bizler belediyecilik anlayışımızla, kıymetli sanayici iş adamlarımız; Sayın Zeki Özünlü ve Sayın Kibar Ekşi'nin övgülere layık, örnek davranışı ile kendini gösteriyor. İşte; güzel ahlakın esere dönüşmüş halleri. Zeki Özünlü Engelliler ve Yaşlılar Yaşam Merkezi binası. İşte; engellilere hizmet için bağışlanmış olan minibüs. Bunun arkasından gelecek olan; hemşehrilerimiz tarafından yapılmasını istediğimiz istihdama dayalı, katma değer üretecek iş sahalarının teşvik edilmesi hamleleri. Bütün bunlar; yüreğimizdeki aşkın ifadesidir. Bu duygu ve düşünceler ile; helal ve alın teri ile kazandıklarını memleketlerinde vakıf eserler ile değerlendiren hemşehrilerimiz Sayın Zeki Özünlüye ve Sayın Kibar Ekşi'ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Onlar bu davranışları ile hayırlı işlerin öncüsü oldular. Daha nice yiğit hemşehrilerim bu hayırlı yolları devam ettirecek ve memleketimiz için yatırımlar yapacaklardır" dedi.

Kompleksin ilçeye kazandırılmasını sağlayan iş adamı Zeki Özünlü ise konuşmasında 'bir elin verdiğini, diğer elin görmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu bağlamda böyle bir törende bulunmaktan mahcubiyet duyduğunu söyledi. Özünlü, "Bir elin verdiğini, diğer elin görmemesi gerektiğine inananlardanım. Onun için burada olmaktan dolayı biraz mahcubiyet duyuyorum. Sayın belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İhtiyaç sahiplerine bir tebessüm ettirdi isek ne mutlu bize. Tesisin önce ihtiyaç sahiplerine sonra da ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar ardından yapılan dua ve protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile Zeki Özünlü Engelliler ve Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Ayancıklı iş adamı Kibar Ekşi tarafından engelli bireylere özel hizmetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen minibüs de hizmete girdi. Program sonunda Ayancık Belediye Başkanı Aslan Özdemir tarafından hayırsever iş adamları Zeki Özünlü ve Kibar Ekşi'ye plaket takdim edildi.

Törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Altundal, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Demirel, Tüm Sinoplu İş Adamları Yardımlaşma Derneği (TÜSİYAD) Genel Başkanı Mustafa Özalp, TSD Sinop Şubesi Başkanı Murat Karagülmez, çeşitli illerden gelen TSD şube başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP