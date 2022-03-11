Ayakkabısının Azizliğine Uğradı! Twitter'da Tt Oldu

Dünya Kadınlar Günü onuruna, 8 Mart gecesinde organize edilen gece, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına düzenledi. Çağla Şıkel'in sunduğu etkinlik çerçevesinde bir de defile düzenlendi. Sedef Avcı, Burcu Kara, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin podyuma çıktığı defilede Aslı Bekiroğlu da podyumda yürüdü.

Ancak Bekiroğlu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Ayakkabısı ayağından çıkınca diğer ayakkabısınına da podyuma atarak çıplak ayakla yürüyüşünü tamamladı. Ünlü oyuncu bu anlarıyla Twitter'da TT oldu.

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