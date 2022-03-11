Ayakkabısının Azizliğine Uğradı! Twitter'da Tt Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayakkabısının Azizliğine Uğradı! Twitter'da Tt Oldu

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Ayakkabısının Azizliğine Uğradı! Twitter'da Tt Oldu

Aslı Bekiroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Geleceğin Güçlü Kadınları' adlı defilede topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Bekiroğlu twitter da TT oldu.

Dünya Kadınlar Günü onuruna, 8 Mart gecesinde organize edilen gece, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına düzenledi. Çağla Şıkel'in sunduğu etkinlik çerçevesinde bir de defile düzenlendi. Sedef Avcı, Burcu Kara, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin podyuma çıktığı defilede Aslı Bekiroğlu da podyumda yürüdü.

Ancak Bekiroğlu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Ayakkabısı ayağından çıkınca diğer ayakkabısınına da podyuma atarak çıplak ayakla yürüyüşünü tamamladı. Ünlü oyuncu bu anlarıyla Twitter'da TT oldu.

Snob Magazin / Magazin

Dünya Kadınlar Günü, Aslı Bekiroğlu, Twitter, Mart, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title