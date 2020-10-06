Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı
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Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı

06.10.2020 20:24 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:26

Bursa'da bir evde çıkan yangında, ayağından zincirlenmiş halde bulunan 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan çocuğun çok yaramaz olduğu ve evden çıkmaması için babasının zincirlediği ortaya çıktı. Tepki toplayan baba ise pişman olduğunu söyledi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesindeki Tabakhane Mahallesi, Taraklı Sokak'ta çıktı. Tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Eve giren itfaiye, yaptığı kontrolde bir odada 11 yaşındaki E.B.'yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri baltayla kesen itfaiye ekipleri E.B.'yi kurtardı.

Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABASI YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN ZİNCİRE BAĞLAMIŞ

E.B.'yi, babası Mehmet B.'nin zincirle bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.'nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını söyledi. Böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu söyledi. Mehmet B.'ye hem mahalleli hem de olayı öğrenenlerden tepki yağdı.

Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı

KAYMAKAM: BÖYLE BİR ŞEY KABUL EDİLEMEZ

Olay yerine gelen Kaymakam Suat Seyitoğlu, söndürme çalışmalarını ve E.B.'nin zincirden kurtarıldığı anları izledi. Olay yerinde inceleme yapan Kaymakam Seyitoğlu, Mehmet B.'ye tepki gösterip, böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Çocukla bizzat görüşüp, gereken neyse yapacağız. Böyle bir şey asla kabul edilemez" dedi.

Çocuğu zincirle bağlayan baba Mehmet B'nin ise gözaltına alındığını belirten Seyitoğlu, olayın takipçisi olduklarını sözlerine ekledi. Çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı

İTFAİYE ERİ: ÇOCUĞU ALLAH KORUDU

Çocuğu zincire bağlı gören itfaiye eri de, "Yangının ortasında küçük bir çocuk gördüm. Çocuğu kolundan tutup kucağıma almak istediğimde ayaklarından zincirle bağlı olduğunu gördüm. Dışarıdan gelen sivil bir vatandaş elinde bulunan balta ile zinciri kesti ve çocuğu dışarıya çıkarmaya başardık. Evden çıktıktan çok kısa süre sonra evin çatısı çöktü. Çocuğu Allah korudu" diye konuştu.

Kiracı olarak oturdukları evleri yanan aileye, TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verilirken, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından da eşyaların karşılanacağı belirtildi.

Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı
Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı
Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı
Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı
Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı
Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı
Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı
Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı
Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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