Ayağına elektronik kelepçe takılan şüpheli uyuşturucu satarken yakalandı
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Ayağına elektronik kelepçe takılan şüpheli uyuşturucu satarken yakalandı

Ayağına elektronik kelepçe takılan şüpheli uyuşturucu satarken yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da uyuşturucu ticareti suçundan adli kontrol şartıyla ayağına elektronik kelepçe takılan şüpheli, uyuşturucu satarken gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti suçundan adli kontrol şartıyla ayağına elektronik kelepçe takılan şüpheli, uyuşturucu satarken gözaltına alındı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topçu Mahallesi 1514 Cadde'deki bir apartmanda, uyuşturucu madde ticareti nedeniyle hakkında adli kontrol şartı bulunan ve ayağına elektronik kelepçe takılan M.D'nin, daha önce hakkında uyuşturucu konusunda işlem yapılan F.T ile uyuşturucu sattıklarını tespit etti.

Ayağındaki kelepçe nedeniyle M.D'nin uyuşturucu maddeleri, F.T. ile Ankara merkezden getirdiği belirlendi.

M.D'nin bulunduğu Topçu Mahallesi'ndeki apartmanı gözetim altına alan polis, E.D'nin binaya girdiğini tespit etti.

Binayı gözlem altında tutmaya devam eden polis, R.K. ile E.B'nin de uyuşturucu almak için binaya gelmesi üzerine eve operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcısı M.D ile F.T, uyuşturucu almak için binaya gelen E.D, M.T, E.B. ve R.K. gözaltına alındı.

M.D'nin evinde yapılan aramada, 200 gram esrar, 50 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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