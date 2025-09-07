Özellikle İslam dininde ay tutulması sırasında kılınan özel bir namazın olup olmadığı sıkça sorulan sorular arasında. Peki, ay tutulması namazı var mı, nasıl kılınır? Ay tutulması namazı var mı, ay tutulması namazı nasıl kılınır? Husûf namazı nedir, nasıl kılınır? İşte detaylı bilgiler.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Dünya'nın gölgesinin Ay üzerine düşmesi sonucunda oluşan gök olayıdır. Bu olay, yalnızca Dolunay evresinde gerçekleşebilir. Çünkü Ay'ın Dünya'nın arkasında, Güneş'in tam karşısında olması gerekir.

Çeşitleri

1. Tam Ay Tutulması

Ay, Dünya'nın tam gölgesinden (umbra) geçer. Bu sırada Ay kızıl renkte görünür; bu olaya "Kanlı Ay" denir.

2. Kısmi Ay Tutulması

Ay'ın yalnızca bir kısmı Dünya'nın gölgesine girer ve Ay'ın bir kısmı kararmış şekilde gözlenir.

3. Yarı Gölgeli (Penumbral) Ay Tutulması

Ay, Dünya'nın yarı gölge konisinden (penumbra) geçer. Bu durumda Ay çok hafif kararır; çıplak gözle fark etmek zordur.

Görünme Şartları

• Ay tutulması, her Dolunayda olmaz, çünkü Ay'ın yörüngesi Dünya'nın yörünge düzlemine yaklaşık 5° eğiktir.

• Yalnızca Ay, Dünya ve Güneş'in tam olarak aynı hizaya geldiği zamanlarda gerçekleşir.

Ay Tutulmasının Görüntüsü

Ay tutulması sırasında Ay, Güneş'ten gelen ışınların Dünya atmosferinden kırılarak geçmesi nedeniyle kızıl-turuncu tonlarda gözükür. Bu nedenle tam ay tutulması, gökyüzünde oldukça etkileyici bir görsel şölendir.

AY TUTULMASI NAMAZI NEDİR?

Hadis kitaplarında ay tutulması namazı ile ilgili rivayetler yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.