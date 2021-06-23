Avusturya polisi firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ı masaj salonunda yakalamış
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Avusturya polisi firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ı masaj salonunda yakalamış

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ABD'nin ve Türkiye'nin kara para soruşturması nedeniyle aradığı, Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Korkmaz'ın, ABD'nin isteği üzerine Güney ve Yukarı Avusturya'nın Gmunden polisinin operasyonuyla yakalandığında bir masaj salonunda olduğu öğrenildi.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ı, ABD'nin isteği üzerine Güney ve Yukarı Avusturya'nın Gmunden polisi operasyonla yakaladı. Korkmaz, yakalandığında bir sauna-masaj salonundaydı; iltica talep etmedi.

LÜKSEMBURG'DA ŞİRKET, VİYANA'DA VAKIF

Viyana, Lüksemburg, Wels üçgeninde dolaşan Sezgin Baran Korkmaz'ın, yaklaşık 7 aydır hangi pasaportla buralarda kalabildiği henüz bilinmiyor. Lüksemburg'da üç ayrı şirketi olan Korkmaz'ın, ayrıca Viyana'da da yatırımlar yapmak istediği, bu amaçla vakıf – şirket benzeri bir yapı oluşturmaya çalıştığı, bazı yatırımları için Türk iş insanlarıyla buluştuğu, kara para aklama girişimi olduğu öne sürülüyor.

Birkaç kez Viyana'ya gelen Korkmaz'ın, dinlenmemek için sık sık telefon değiştirmesine rağmen uzun süredir izlendiği ortaya çıktı. Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Lüksemburg'dan çıkan ve Viyana ile Salzburg arasındaki bölge olan Wels yakınlarına geçen Korkmaz için burada operasyon hazırlığı yapıldı.

İŞTE OPERASYONUN AVRUPA AYAĞI

Operasyon süreci şöyle başladı;

1) HUKUKSAL ALTYAPI HAZIRLIĞI: ABD uluslararası yakalama kararı çıkardı ve Avusturya ile arasındaki "ceza davaları ile ekonomik suçlarda adli yardımlaşmaya" ilişkin 1995 tarihli anlaşmayı yeniledi. Anlaşmaya, online ifade alabilme, online karşılıklı bilgi alışverişi, banka suçları ve finansal suçlarla ilgili bilgi değiş – tokuşu bölümleri eklendi. Avusturya hükümeti de Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da mahkemeye çıkmadan önce bunu yayınladı.

2) POLİSE, OPERASYON TALİMATI: ABD ile Avusturya, bir yandan "muhtemel bir iade, iade olmazsa online olarak ifade alınması için" bu hazırlıkları yaparken, Wels Kasabası yakınlarındaki Gmunden Polisi'ne operasyon talimatı gitti. Avusturya'nın en güneyindeki ormanlık bölge olan Gmunden ve çevresi polisi, Sezgin Baran Korkmaz'ı yakaladı.

3) TESLİM OLMADI: Bazı iddialardaki gibi Korkmaz kendisi teslim olmadı. Hatta kendinden o kadar emindi ki, bir sauna- masaj salonuna girdiğinde polis baskın yaptı.

4) "ABD ADINA YAKALADIK" DEDİLER: Sezgin Baran Korkmaz'a, ABD'nin uluslararası yakalanma talebi nedeniyle gözaltına alındığı bilgisi verildi, kelepçelendi. Korkmaz'ın hangi pasaportu taşıdığı ya da Lüksemburg, Avusturya, İsviçre oturumu olup olmadığı bilinmiyor. Korkmaz'ın, AB yasaları gereği o anda iltica talep hakkı bulunuyordu. Bunu kullanmadı.

5) İLTİCA HAKKI, PASAPORTA BAĞLI: Mahkemede, ABD'nin talebi yüzüne okununca da iltica talebinde bulunmadı. Avukatları da bunu istemedi. Bu durum, oturum statüsünün ya da başka vatandaşlığının olabileceği şeklinde yorumlandı. Diğer bir yorum da, ABD'nin iadesine karşı, iltica talebinin işe yaramayacağı, Türkiye'nin iade talebine karşı "bu talebin son çare olarak" kullanılacağı şeklinde.

HALEN VİYANA'DA GÖZALTINDA TUTULUYOR

Avusturya'nın Gmunden polisi, Sezgin Baran Korkmaz'ı yakaladı. Korkmaz, kelepçelendi ve gözaltına alındı. Halen Viyana'da aynı binada gözaltında tutuluyor.

Avusturya polisi firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ı masaj salonunda yakalamış
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