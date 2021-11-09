Avusturya Gönüllüleri Derneği'nden Çatak'taki öğrencilere yardım

Avusturya Gönüllüleri Derneğince, Van'ın Çatak ilçesindeki ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye kışlık giyecek ve bot yardımında bulunuldu.

Dernek üyelerince getirilen bot, mont, bere ve atkı bulunan yardım paketleri, Reşan Mahallesi'ndeki Caziye-İbrahim İzsiz İlköğretim Okulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Kışlık bot, mont, bere ve atkı bulunan hediye paketlerini alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Dernek Başkanı Sevim Sevinç, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sosyal medyadan yaptıkları yardım taleplerine imkanları doğrultusunda cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönül köprüleri ile bir araya gelebildiklerini belertin Sevinç, "Ekip arkadaşlarımız ile özverili bir çalışma sürdürerek her sene 5 bin çocuğun ağır kış şartlarında bir nebze olsa da rahat etmesi için uğraşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Çocuklarımız hediyelerini aldıklarında onların yüzündeki mutluluğu, yüreklerindeki sıcaklığı tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Buraya yapılan yardım ilk olmadığı gibi son da olmayacak." diye konuştu.

Okul yöneticileri de desteklerinden dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.

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