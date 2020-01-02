Avusturya'da Yeşiller ilk kez koalisyon hükümetine katılıyor

02.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:05

Avusturya'da Eylül ayından bu yana süren siyasi kriz çözüldü. Muhafazakar lider Sebastian Kurz, Çarşamba günü Yeşiller Partisi'yle uzlaştığını açıkladı.

Kurz'un Eylül ayındaki erken seçim öncesinde hükümet ortağı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ydi. Özgürlük Partisi lideriyle ilgili bir skandaldan sonra koalisyon sonlandırılmış ve Kurz, güven oylamasını kaybetmişti.

Eylül ayındaki seçimden de birinci parti olarak çıkan Kurz'un Halk Partisi, bu sefer merkez soldaki Yeşiller Partisi'yle ittifak yaptı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir sol parti koalisyon ortağı oldu.

Avusturya, Avrupa Birliği içinde İsveç ve Finlandiya'dan sonra Yeşiller'in iktidar ortağı olduğu üçüncü ülke oldu.

Kurz ve Yeşiller Partisi'nin lideri Werner Kogler, anlaşmanın detaylarını Perşembe günü açıklayacak. Ancak öncesinde kısa bir açıklama yapan Kurz, "İki dünyanın en iyi taraflarını alarak uzlaşmayı başardık. Hem iklimi hem sınırları korumamız mümkün" dedi:

Yeşiller Partisi, seçim kampanyasını iklim değişikliği ve çevresel konularda yatırım yapılması üzerine kurmuştu. Anlaşmanın açıklanmasından sonra konuşan Kogler de, "İklim değişikliği konusunda, masaya oturmadan önce aklımıza bile gelmeyecek kadar çok fazla konuda uzlaştık. Avusturya, Avrupa'da ve dünyada iklim değişikliği konusunda liderlik üstlenebilir" dedi.

Kurz'un yeniden başbakan olacağı hükümette Kogler de başbakan yardımcısı olacak, Yeşiller, 15 bakanlıktan 4'ünü alacak. Dışişleri, içişleri, savunma ve maliye gibi kritik bakanlıklar, Halk Partisi'nde kalacak.

Aşırı sağ partiyle süren 17 aylık koalisyon sırasında, göç konularında aynı fikirde olsalar da Özgürlük Partisi'nin Yahudi düşmanı ve yabancı karşıtı söylemleri, Kurz'u zor durumda bırakmıştı.

Sol Yeşiller Partisi'yle anlaşmazlık yaşanabilecek en kritik konunun da göç olması bekleniyor.

Halk Partisi Eylül'deki seçimde oylarını artırmıştı

Avusturya, Mayıs ayında Kurz başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin dağılmasına neden olan sarsan gizli çekim skandalının ardından yeni hükümeti belirlemek için 29 Eylül'de tekrar sandık başına gitti.

Halk Partisi, oyların yüzde 37,5'ini aldı. Parti bir önceki seçimde yüzde 31 oy almıştı.

Eski koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise büyük bir oy kaybıyla yüzde 17,3'e geriledi. Ekim 2017'deki seçimde parti yüzde 25 oy almıştı.

Sosyal Demokratlar'ın yüzde 21,5 ile ikinci parti olduğu erken seçimde Yeşiller yüzde 12,4 ve liberal Neos da yüzde 7,4 oy aldı.

Hükümeti deviren skandal: Ibizagate

Avusturya'da Mayıs ayında o dönem hükümet ortağı ve Başbakan Yardımcısı FPÖ lideri Heinz-Christian Strache'nin, bir önceki seçimlerden önce destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkmıştı.

Kurz da bu videonun ortaya çıkmasının ardından videonun çekildiği dönemde FPÖ'nün lideri olan İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın görevine son vermiş ve koalisyonu sonlandırmıştı. "Ibizagate" adı verilen skandalın ardından yapılan güven oylamasını ise kaybetmişti.

Böylece 32 yaşında ülke tarihinin, en genç devlet adamı olan ve Avrupa merkez sağının yükselen yıldızı olarak görülen Kurz, 525 gün ile Avusturya'nın en kısa süre görevde kalan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez güven oylaması kaybeden başbakanı olmuştu.